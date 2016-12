Nexus 6, in arrivo all'inizio di gennaio Android 7.1.1

Google sta cercando velocemente di aggiornare tutti i propri dispositivi con Android Stock alla nuova versione di Android 7.1.1 Nougat. Se, chiaramente, i nuovi Google Pixel come anche il Nexus 6P e Nexus 5X hanno ricevuto l'ultimissima versione del nuovo sistema operativo dell'azienda di Mountain View, è anche vero che l'unico smartphone ancora in attesa risulta essere il Nexus 6.

Proprio per questo giungono notizie decisamente interessanti in merito direttamente da Google. Sì perché l'azienda ha fatto sapere che durante le prime settimane di Gennaio anche il Nexus 6 realizzato da Motorola riceverà via OTA il nuovo Android 7.1.1 Nougat. Il ritardo del suo rilascio è stato apertamente spiegato dall'azienda di Mountain View in uno specifico comunicato.

Sfortunatamente abbiamo trovato un bug specifico del Nexus 6 che ha portato ad n ritardo nella distribuzione dell'aggiornamento via OTA di Android 7.1.1. Abbiamo già corretto il problema e distribuiremo l'update ad inzio gennaio.

Sappiamo come Android 7.1.1 abbia portato con sé alcune novità importanti come il supporto alle immagini sulla tastiera che permette di trovare e inviare facilmente immagini e GIF senza doverle cercare altrove. Ma non è tutto visto che sono presenti anche nuovi menu contestuali per ogni singola applicazione, funzione presente di default sui Pixel di Google, ma che ora saranno impostabili anche sugli altri Nexus. Aggiunta anche la colorazione blu, miglioramenti alle performance dei display, aggiornamenti di sistema in background e molto altro ancora.