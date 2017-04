Nexus 5X aggiornato a 4GB di RAM, personalizzazione hardware estrema su Android

XDA Developers è diventato celebre perché propone da anni le modalità più disparate per la personalizzazione del proprio smartphone. Iniziava anni fa con varie sezioni per dispositivi Symbian e Windows Mobile, mentre oggi si basa quasi del tutto su parecchi dispositivi Android. Fra questi non mancano i modelli della famiglia Nexus, ed è proprio un Nexus 5X che ha ricevuto di recente un trattamento che consideriamo molto speciale dal suo proprietario.

In questo caso non si tratta del flash di una ROM personalizzata, né di un tentativo di overclock o di modifica del kernel: Cathair2096 ha trasformato un caso di bootloop in un esperimento per l'aumento della RAM. L'utente ha acquistato un Nexus 5X in Hong Kong e, come successo a parecchi altri utenti, è incappato nel bug che porta al bootloop e conseguente impossibilità di usare lo smartphone. Il tutto non appena era scaduta la garanzia offerta legalmente sul dispositivo.

Invece di sostituire lo smartphone apparentemente defunto con un top di gamma cinese ha preferito mandare il suo smartphone da un riparatore per riesumarlo. Nel lavoro sarebbe stato necessario sostituire il SoC e i moduli RAM, quindi "perché non aggiornare il chip della RAM?", si è chiesto. Il duo ha quindi deciso di installare sul dispositivo un modulo RAM diverso, raddoppiando la RAM prevista in origine sul dispositivo. E Android ha accolto la modifica senza batter ciglio.

Gli screenshot rilasciati da Cathair2096 mostrano un atipico LG Nexus 5X con 4GB di RAM, probabilmente l'unico del suo genere. Oltre a risolvere il bug nell'unico modo possibile (cambiando il SoC), l'utente è riuscito ad eliminare uno dei problemi più evidenti del Pure Google di precedente generazione, installando un nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 808 (probabilmente preso da un dispositivo con altri problemi) con un modulo aggiuntivo da 4GB di RAM.

Si tratta naturalmente di un'operazione complessa (non è come sostituire il modulo RAM sul desktop o sul portatile) che richiede attrezzatura professionale specifica e abilità nei lavori di precisione. Il servizio è comunque costato circa 60 dollari all'utente XDA e adesso il Nexus 5X non solo è resuscitato, ma carica le app un po' più velocemente.