Netflix, download di film e serie TV anche su microSD con Android

L'applicazione di Netflix per dispositivi Android ha abilitato la possibilità di scaricare film e serie TV anche sulla scheda di memoria microSD esterna. La feature del download dei contenuti su Netflix è arrivata dopo una snervante attesa, tuttavia fino alle scorse ore andava ad impattare irrimediabilmente sullo storage integrato del dispositivo. Adesso, su Android, l'utente può scegliere un percorso diverso per il salvataggio, inclusa una scheda di memoria se presente.

Oltre al percorso gli utenti possono selezionare diverse opzioni, come la qualità dei file salvati, attraverso le Impostazioni dell'app Netflix. Nella stessa sezione si può naturalmente scegliere se abilitare il download solo su reti Wi-Fi oppure monitorare lo spazio di archiviazione presente nell'unità a cui appartiene il percorso di salvataggio. Una serie TV può infatti occupare uno spazio molto elevato sulla memoria di archiviazione, così come del resto informa la stessa app al primo salvataggio.

Bisogna tenere in considerazione che i contenuti offline hanno un periodo di scadenza variabile in base alla tipologia di contenuto, quindi il download delle opere di Netflix non deve essere inteso come una funzionalità per averle sempre con sé. Si tratta, piuttosto, di una modalità per visionare i contenuti anche in assenza di connessione ad internet ed in circostanze ben specifiche, ad esempio su un volo o semplicemente per non consumare le soglie dati della propria tariffa cellulare.

Nel changelog ufficiale della nuova versione dell'app la società scrive che il salvataggio dei contenuti su microSD potrebbe non funzionare su tutti gli smartphone Android, ma non specifica quali sono di fatto i modelli supportati o quelli non supportati. Netflix è disponibile gratuitamente su Google Play Store, tuttavia per visionarne i contenuti è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile che parte da 7,99 Euro.