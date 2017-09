Nadella era contrario all'acquisizione di Nokia da parte di Microsoft

Secondo quanto emerge dal libro Hit Refresh di recente pubblicazione, l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, sarebbe stato contrario all'acquisizione di Nokia da parte dell'azienda da lui ora diretta.

Il momento storico in cui avvenne l'acquisizione è certamente particolare: Nokia era in cerca di riscatto e di differenziazione, ma il mercato aveva già imboccato la strada del monopolio da parte di Android con iOS come seconda opzione di nicchia. Microsoft cercava invece di imporre la sua piattaforma, convinta che potendo produrre da sé i dispositivi e avendo quindi controllo completo avrebbe potuto ottenere maggiore successo.

Come riporta HotHardware, Nadella scrive che "la speranza era che combinando i team che si occupavano del design e dell'ingegnerizzazione in Nokia e quelli che si occupavano del software in Microsoft avremmo accelerato la crescita di Windows Phone e dato maggiore forza al nostro ecosistema nel complesso. L'acquisizione avrebbe potuto essere quella mossa di grande impatto di cui Windows aveva bisogno per recuperare terreno su iOS e Android nel mobile".

Secondo Nadella, però, già all'epoca non c'era spazio per un terzo giocatore nel grande gioco del mondo mobile: il mercato non era interessato a un terzo sistema operativo. "Era troppo tardi per recuperare il terreno che avevamo perduto. Stavamo rincorrendo i fanalini di coda dei nostri concorrenti".

E questa è la ragione dietro il voto negativo all'acquisizione da parte dell'attuale AD. Lo stesso Ballmer ha espresso il suo rammarico per non aver capito il cambio nella direzione del mercato e non aver agito più in fretta per portare Microsoft al successo anche nel settore mobile e dell'hardware a esso collegato.

Nadella ha aggiunto che Microsoft tornerà a occuparsi di smartphone, ma lo farà solo se riuscirà a proporre qualcosa di veramente nuovo e diverso rispetto alla concorrenza.