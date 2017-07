Motorola ufficializza in Italia il suo nuovo Moto Z2 Play con i nuovi Moto Mods

Motorola torna in Italia e lo fa in grande stile con un evento milanese dove il General Manager del Mobile Business Group di Lenovo, Daniele De Grandis, presenta ufficialmente il nuovo Moto Z2 Play il successore della prima generazione che ha dato via alla nuova filosofia di Motorola con gli accessori che ampliano l'esperienza d'uso degli utenti: i Moto Mods. Motorola rappresenta senza dubbio un'icona nel mondo degli smartphone e negli anni purtroppo le circostanze avevano l'azienda ad porsi nei confronti del proprio pubblico nelle retrovie rilanciandosi però con Lenovo e con il suo nuovo modo di fare smartphone. Moto Z2 Play è lo smartphone di riferimento di tutto questo e seppure simile esteticamente alla prima generazione si rinnova nelle specifiche tecniche e non solo.

Il nuovo smartphone di Motorola possiede ora un peso più leggero rispetto alla prima generazione che risulta ora di soli 145 grammi come anche lo spessore che si riduce a soli 5.99 millimetri. Il suo corpo è realizzato completamente in alluminio resistente con una cornice rotondeggiante e chiaramente gli ormai famosi magneti nella parte posteriore che permetteranno di mantenere adese allo smartphone i Moto Mods, ossia tutti quegli accessori realizzati ad hoc da Motorola. Per quanto riguarda il display, Moto Z2 Play, possiede un display da 5.5 pollici super AMOLED in risoluzione Full HD con 401 PPI che permette di restituire dettagli elevati soprattutto da qualsiasi angolo lo si osservi.

A livello hardware lo smartphone possiede il processore Qualcomm Snapdragon 626 con un clock da 2.2 GHz Octa-Core affiancato da una GPU Adreno 506. Per quanto riguarda i quantitativi di memoria sul nuovo Moto Z2 Play abbiamo 4GB di RAM e 64GB di memoria interna che potrà essere espansa fino a 2TB con schede MicroSD. Oltre a questo lo smartphone possiede l'ultima generazione in termini di connettività con Wi-Fi Dual Band, NFC, modulo LTE 4G e una porta USB Type-C 3.1.

A livello multimediale invece presente una fotocamera da 12MP con apertura f/1.7 con tecnologia Dual Pixel Autofocus che grazie alla combinazione anche con l'autofocus laser permetterà foto nitide e più luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore presente un sensore da 5MP con apertura focale f/2.2 e un Flash LED. La batteria è da 3.000 mAh ma possiede il supporto alla ricarica rapida che Motorola chiama Turbo Charging la quale permetterà di ottenere 8 ore di autonomia in soli 15 minuti di ricarica.

Interessanti le nuove funzionalità che Moto Z2 Play offre. Le chiama “Moto Experiences” e riguardano una funzione Night Display che regola in modo automatico lo schermo con colori più caldi nelle ore notturne e riduce l'emissione di luce blu, che può influire negativamente sul sonno. Presenti anche le nuove instant query di Moto Voice, che permetteranno di ottenere informazioni utili come gli aggiornamenti del meteo o dell'agenda e lanciare automaticamente un'applicazione senza bisogno di toccare o sbloccare il telefono. Grazie al lettore di impronte digitali riprogettato sarà possibile attivare il pulsante One Button Nav per muoversi rapidamente tra le diverse schermate.

Infine non possiamo non dimenticare i Moto Mods, introdotte lo scorso anno con la prima generazione di Moto Z Play e che quest'anno vengono ampliati con l'introduzione di nuovi accessori. Innanzitutto Moto GamePad che permette di trasformare il Moto Z2 Play in una vera console di gioco grazie alla presenza di due control stick ed un D-pad e quattro pulsanti per una reale esperienza gaming. Interessante anche una batteria integrata da 1035 mAh che permetterà di giocare ancora più ore alimentando lo smartphone.

Nuovo anche il JBL SoundBoost 2 che garantisce musica per 10 ore di riproduzione continua. Cambiato con il rivestimento idrorepellente, che permetterà di usarlo anche in piscina visto che nessuno spruzzo o un bicchiere rovesciato farà smettere di ascoltare musica. Disponibile nei colori blu o nero, vanta un design ancora più sofisticato in tessuto con una sagoma studiata per una presa migliore. Inoltre, è compatibile con la nuova app JBL EQ. Nuovo anche il Moto TurboPower Pack. Basterà aggiungerlo ottenendo istantaneamente un'intera giornata supplementare di durata della batteria. Non solo perché permetterà anche di ricaricare il telefono in pochissimo tempo (fino a 15W) in completa mobilità.

Il nuovo Moto Z2 Play sarà disponibile già dalla metà del mese di luglio ad un prezzo di 499€ nei colori Lunar Grey e Fine Gold.