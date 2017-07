Motorola regala i Moto Mods. SoundBoost 2 e ricarica wireless agli acquirenti di Moto Z2 Play

Il nuovo Moto Z2 Play presentato qualche settimana fa anche in Italia permette ora a tutti coloro che lo acquisteranno di ricevere gratuitamente la nuova Moto Mods JBL SoundBoost di seconda generazione o il Moto style Shell ossia il caricatore wireless creato appositamente dagli ingegneri dell'azienda. Un'iniziativa che di certo potrà risultare decisamente interessante per tutti coloro che sono interessati a questo nuovo smartphone e che intendono acquistarlo nelle prossime settimane.

Motorola, infatti, darà la possibilità a tutti gli utenti che faranno proprio il Moto Z2 Play dal 15 luglio al 30 settembre 2017 potranno ricevere registrandosi entro il 10 ottobre al portale ufficiale di Motorola il nuovo speaker JBL SoundBoost 2 permettendo di aggiungere un plus non indifferente alla musica. Non solo perché gli utenti che acquisteranno il nuovo device nei negozi o tramite i canali di Wind potranno ricevere sempre gratuitamente il Moto Style Shell con il Wireless Charging ossia il caricatore senza fili anche bello da vedere.

Abbiamo visto come il Moto Mod JBL SoundBoost 2 permetterà di garantire un vero e proprio speaker potente portatile da unire al Moto Z2 Play capace di riprodurre musica per oltre 10 ore continue. Oltretutto grazie alla presenza di un rivestimento idrorepellente potrà essere utilizzato anche in piscina visto che non lo fermeranno uno schizzo o uno spruzzo di acqua. Allo stesso tempo anche il Moto Mod Style Shell, in regalo con Wind, permetterà un vantaggio interessante per gli utenti che potranno ricaricare lo smartphone senza dover per forza utilizzare cavi.

Per tutte le informazioni al concorso per ricevere il Moto Mod JBL SoundBoost 2 potete andare sulla pagina ufficiale del produttore. Mentre per il Moto Mod Style Shell basterà andare a questa pagina.

Ricordiamo che il nuovo Moto Z2 Play possiede un display da 5.5 pollici super AMOLED in risoluzione Full HD con 401 PPI che permette di restituire dettagli elevati soprattutto da qualsiasi angolo lo si osservi. Presente anche un processore Qualcomm Snapdragon 626 con un clock da 2.2 GHz Octa-Core affiancato da una GPU Adreno 506. Per quanto riguarda i quantitativi di memoria sul nuovo Moto Z2 Play abbiamo 4GB di RAM e 64GB di memoria interna che potrà essere espansa fino a 2TB con schede MicroSD.

Oltre a questo lo smartphone possiede l'ultima generazione in termini di connettività con Wi-Fi Dual Band, NFC, modulo LTE 4G e una porta USB Type-C 3.1. fotocamera da 12MP con apertura f/1.7 con tecnologia Dual Pixel Autofocus che grazie alla combinazione anche con l'autofocus laser permetterà foto nitide e più luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore presente un sensore da 5MP con apertura focale f/2.2 e un Flash LED. La batteria è da 3.000 mAh ma possiede il supporto alla ricarica rapida che Motorola chiama Turbo Charging la quale permetterà di ottenere 8 ore di autonomia in soli 15 minuti di ricarica.