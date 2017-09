Motorola punta al rilancio nel mercato italiano anche grazie ai mods

Ad IFA abbiamo avuto occasione di incontrare Daniele De Grandis, general manager per Italia e Israele del Mobile Business Group di Lenovo. De Grandis è colui dal quale passa il futuro sviluppo del brand Motorola per il mercato italiano, secondo una strategia di mercato della quale abbiamo discusso all'IFA poco dopo l'annuncio dei nuovi terminali dell'azienda.

Il mercato degli smartphone sta vivendo, in questo 2017, un andamento ben meno spumeggiante rispetto a quanto non sia stato negli anni precedenti. Le vendite tendono a stabilizzarsi ed è difficile per le aziende guadagnare quote in volumi se non a scapito di altre. La competizione, ma questo è ben evidente, è sotto gli occhi di tutti venendo ormai a mancare la domanda di terminali da parte di possessori di feature phones che sono tutti passati a smartphone.

Dove il mercato mostra segnali positivi è però in termini di valore: il prezzo medio degli smartphone tende ad aumentare, chiaro segnale di come gli utenti siano maggiormente interessati all'acquisto di prodotti che offrono una serie di funzionalità più avanzate rispetto a quanto già posseduto. C'è un progressivo spostamento verso l'alto della domanda di smartphone, con la quale i produttori provano a bilanciare la contrazione nei volumi.

E' questo lo scenario nel quale Lenovo opera al momento, con una iniziativa di rilancio del marchio Motorola che si è concretizzata in una serie di annunci negli scorsi mesi e che all'IFA di Berlino ha dato spazio alle novità moto x4 e moto Z2 Force Edition dei quali abbiamo parlato in questa notizia. Il debutto di nuovi terminali smartphone è però solo la prima concretizzazione di una strategia che Motorola indirizza specificamente alla personalizzazione dei terminali.

Parliamo quindi dei mods, quella serie di accessori che permettono agli smartphone Motorola di essere personalizzati a seconda delle specifiche preferenze e necessità dell'utente. Secondo De Grandis questo è un importante elemento di differenziazione della gamma Motorola rispetto all'offerta della concorrenza, con la quale l'azienda punta ad offrire prodotti che vadano meglio incontro alle modalità d'uso specifiche dei propri clienti. Non solo: i mods diventano un accessorio che è possibile continuare a sviluppare nel corso del tempo, portando ad una fidelizzazione verso i prodotti Motorola.

Varie aziende hanno provato in passato una strategia commerciale legata a differenti tipologie di accessori collegati ai propri smartphone, non sempre riuscendo nell'intento. Con i mods Motorola vuole seguire questa strategia puntando sul successo commerciale, forte anche del lavoro specifico nel mercato italiano che viene portato avanti con gli operatori telefonici. In questo senso è interessante evidenziare come l'aumento del mercato non in termini di volumi ma di valore, con un aumento del prezzo medio di vendita degli smartphone, premi proprio la strategia degli operatori telefonici che mettono a disposizione soluzioni top di gamma ai propri clienti evitando loro un esborso economico consistente ma chiedendo in fattura un canone mensile costante e tipicamente accessibile.