Motorola presenta le Special Edition di Moto G5S e di Moto G5S Plus

Motorola ha deciso di aggiornare la sua linea di smartphone Moto G5 con l'edizione speciale della gamma Moto G capace di coniugare funzionalità e caratteristiche tecniche migliori rispetto agli smartphone usciti qualche mese fa. In questo caso parliamo chiaramente dei nuovi Moto G5S e Moto G5S Plus che a detta di Lenovo, alias Motorola, propongono aggiornamenti delle caratteristiche più richieste con prezzi a partire da 249.99€.

Moto G5S

Partiamo innanzitutto con la nuova edizione del Moto G5S che come dichiarato da Motorola stessa possiede un aspetto estetico decisamente interessante con un corpo completamente in metallo di elevata fattura e soprattutto bello da vedere. In questo caso lo smartphone possiede una batteria da 3.000 mAh che permetterà agli utenti, anche a quelli più esigenti, di ottenere una giornata completa di carica completata oltretutto dal sistema di ricarica TurboPower capace di dare 5 ore di autonomia in soli 15 minuti di ricarica.

Oltre a questo la Special Edition del Moto G5S possiede una fotocamera con sensore da ben 16MP e tecnologia PDAF per una messa a fuoco rapida ed uno scatto sempre perfetto. Da non sottovalutare anche la presenza al frontale di una cam da 5MP con Flash LED che permetterà scatti ottimali sia di giorno che di notte. Per quanto riguarda poi le altre specifiche tecniche dobbiamo annoverare la presenza di un display con risoluzione Full HD e con dimensione di 5,2". Per quanto concerne invece l'hardware parliamo della presenza di un processore Octa-Core Snapdragon 430 da 1,4GHz e della velocità del 4G capace di far girare perfettamente le applicazioni ma anche guardare video senza scatti in riproduzione o navigare ad alta velocità.

Da non sottovalutare anche la presenza uu Moto G5S del sensore d’impronte digitali per sbloccare il telefono, navigare facilmente con un semplice swipe o con un tap sul One Button Nav oppure effettuare pagamenti da mobile. Moto G5S implementa le Moto Experience più recenti come Night Display e Quick Reply, solo per citarne alcune tramite l'app Moto.

Moto G5S OS Android 7.1 Nougat Processore Qualcomm Snapdragon 430

8 Core @ 1,40 GHz RAM 3 GB Display LCD IPS 5,2" Risoluzione 1920 x 1080 (424 PPI) Storage 32 GB

Espandibili via microSD fino a 128GB Fotocamere Retro 16 MP f/2.0 PDAF

Flash -LED Fronte 5 MP f/2.0

Flash - LED Connettività 4G LTE

Wi-Fi 802.11ac dual-band

Bluetooth 4.2

GPS / A-GPS / GLONASS

NFC

Porte Micro USB

Audio combo 3,5mm Batteria Li-Ion 3.000 mAh

Ricarica rapida Dimensioni 150 x 73,5 x 8,2 mm Peso 157 g

Moto G5S PLUS

Se si è ancora più esigenti con il proprio smartphone, Motorola, ha deciso di permettere agli utenti di scegliere il meglio tra i due smartphone della gamma Moto G5 e per la sua Special Edition ha realizzato anche un nuovo Moto G5S Plus, caratterizzato da altre caratteristiche da top di gamma In questo caso parliamo di una doppia fotocamera posteriore da 13MP, combinata con uno speciale software per la correzione fotografica che renderà dunque gli scatti di qualità ma soprattutto anche di facile esecuzione. La modalità di fuoco selettivo consente di scattare facilmente ritratti dall'aspetto professionale aggiungendo un'effetto di sfocatura dello sfondo. Anteriormente migliorata anche la cam con un sensore da grandangolare da 8 MP e dotato anche di un flash a LED e di una nuova modalità panoramica.

Moto G5S Plus ha dimensioni e un aspetto curato proprio come quello di un dispositivo di fascia premium. Moto G5S Plus propone un corpo unibody completamente in metallo e un display Full HD da 5,5 pollici. Ed inoltre dotato di un velocissimo processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 625 da 2,0 GHz e il supporto alle reti 4G LTE. Presente anche una batteria da 3000 mAh che garantisce energia sufficiente per tutta la tua giornata. In più presente la ricarica veloce grazie al sistema TurboPower che fornisce fino a 6 ore di autonomia della batteria in soli 15 minuti. Il lettore di impronte digitali di Moto G5S Plus si occupa di tutto, dallo sbloccare il telefono a completare pagamenti da mobile.

Moto G5S PLUS OS Android 7.1 Nougat Processore Qualcomm Snapdragon 625

8 Core @ 2,0 GHz RAM 3 GB Display LCD IPS 5,5" Risoluzione 1920 x 1080 (401 PPI) Storage 32 GB

Espandibili via microSD fino a 128GB Fotocamere Retro 13 MP f/2.0 + 13 MP f/2.0

Flash -LED Fronte 8 MP f/2.0 Connettività 4G LTE

Wi-Fi 802.11ac dual-band

Bluetooth 4.1

GPS / A-GPS / GLONASS

NFC Porte Micro USB

Audio combo 3,5mm Batteria Li-Ion 3.000 mAh

Ricarica rapida Dimensioni 153,5 x 76,2 x 8 mm Peso 168 g

Il nuovo Moto G5S è disponibile a partire dalla prossima settimana nelle colorazioni Lunar Grey e Fine Gold, versione 3GB/32GB, presso le principali insegne dell’elettronica di consumo al prezzo al pubblico consigliato di € 249,99; mentre Moto G5S Plus sarà disponibile a partire dalla seconda metà di agosto in esclusiva su Amazon, in pre ordine già dal 2 agosto, nelle colorazioni Lunar Grey e Blush Gold, versione 3GB/32GB, al prezzo al pubblico consigliato di € 299,99.