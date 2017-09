Motorola al lavoro su un Moto X4 con Android One?

Motorola si starebbe preparando a lanciare un nuovo smartphone, la cui caratteristica più interessante risiederebbe nel sistema operativo: il marchio di proprietà di Lenovo, infatti, sarebbe al lavoro su un telefono dotato di Android One.

L'informazione arriva da Evan Blass, meglio noto al pubblico con lo pseudonimo @evleaks utilizzato su Twitter. La nota gola profonda del mondo mobile ha diffuso una fotografia del dispositivo che ne ritrae il retro. È chiaramente visibile un modulo fotografico con doppia fotocamera, simile al Motorola Moto X4 recentemente annunciato.

Non sono attualmente disponibili ulteriori informazioni sul dispositivo, ma la diffusione del render da parte di @evleaks fa sospettare che il momento del lancio non sarà troppo lontano nel tempo. Vista la somiglianza con il Moto X4, è possibile attendersi specifiche tecniche non troppo distanti da quelle di tale dispositivo.

La versione del sistema operativo di Google destinata agli smartphone economici sta conoscendo una certa rivitalizzazione ultimamente, grazie anche al lancio di nuovi modelli - tra i più significativi non si può non segnalare lo Xiaomi Mi A1.