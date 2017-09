Motorola aggiornerà il Moto G4 Plus... dopo aver negato che fosse previsto

Motorola aggiornerà il Moto G4 Plus ad Android 8.0 Oreo... forse. L'azienda, ora proprietà di Lenovo, si è attirata le ire dell'utenza quando ha fatto sparire ogni riferimento all'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo dalle pagine di supporto del Moto G4 Plus, salvo fare dietro-front dopo le proteste.

L'azienda aveva pubblicato sul proprio sito alcune note relative al Moto G4 Plus, all'interno delle quali veniva esplicitamente affermato che "sarà aggiornato alle versioni N e O del sistema operativo Android". Ne avevamo fatto menzione anche in un pezzo pubblicato nel maggio 2016. La menzione dell'ultima versione è misteriosamente sparita nel corso degli ultimi giorni.

Questo fatto ha causato non poco sconcerto, visto che è presumibile che non pochi utenti abbiano scelto questo smartphone anche in virtù delle promesse fatte dall'azienda in tema di aggiornamenti. Motorola è però tornata sui suoi passi, come riporta Android Police, ufficializzando l'aggiornamento (enfasi non nell'originale):

È stato portato alla nostra attenzione il fatto che ci fossero alcuni errori nel nostro materiale pubblicitario riguardo l'aggiornamento ad Android O per il Moto G4 Plus. Si è trattato di una svista da parte nostra e ci scusiamo per la cattiva comunicazione. È nostra pratica fornire un aggiornamento di versione per dispositivo nella famiglia Moto G, ma per noi è importante mantenere le promesse e quindi, in aggiunta all'aggiornamento ad Android N che il dispositivo ha già ricevuto, aggiorneremo il Moto G4 Plus ad Android O. Poiché questo è un aggiornamento non in programma, ci vorrà del tempo per inserirlo nella nostra pianificazione degli aggiornamenti. Controllate la nostra pagina sugli aggiornamenti del software per ulteriori informazioni.

Interessante è notare come la "svista" sia stata presente sul sito di Motorola per più di un anno, ma è stata corretta solo di recente. Allo stesso modo, il portavoce di Motorola afferma che la serie Moto G non riceve che un aggiornamento di versione, quando il Moto G originale ne ha avuti quattro (4.3, 4.4, 5.0 e 5.1).

La politica di aggiornamenti portata avanti da Lenovo, inoltre, è ingiustificabile dal punto di vista tecnico: il Moto G4 Plus è dotato di un processore Snapdragon 625 e fino a 4 GB di RAM, che lo rendono aggiornabile ancora per diverso tempo.

Sono numerosi i casi eclatanti in cui le aziende non hanno mantenuto la propria parola, con il mancato aggiornamento del OnePlus 2 tra i casi più significativi degli ultimi mesi. Queste mosse, motivate semplicemente da scelte di marketing, danneggiano in realtà la reputazione delle aziende tra i consumatori più attenti e più attivi nel promuovere i prodotti tramite il passaparola.

Difficile, inoltre, capire perché il Moto G4 Plus venga aggiornato, ma non il Moto G4, che è pressoché identico in quanto a dotazione hardware.

Resterà da vedere in quali tempi l'aggiornamento sarà effettuato e se sarà effettivamente distribuito agli utenti: il precedente del Moto X Pure, per il quale era stato promesso un aggiornamento a Nougat mai realizzatosi, non fa ben sperare.