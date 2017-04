Moto Z2 Play: la prima immagine reale mostra uno smartphone con spessore ancora più ridotto

La nuova generazione dei Moto Z sembra quanto mai vicina alla presentazione. Dopo aver visto l'immagine del nuovo Moto Z2, ecco giungere anche uno scatto reale del futuro Moto Z2 Play, ossia lo smartphone della serie Z che guarda soprattutto all'autonomia. In questo caso l'immagine lascia poco all'immaginazione visto che mostra ogni lato della nuova versione dello smartphone di Lenovo nella colorazione Gold. Un dispositivo che sembra non possedere molte differenze rispetto alla generazione se non per una riduzione ulteriore dello spessore e l'aggiunta del Flash sul frontale.

Il nuovo Moto Z2 Play dunque si appresta ad aggiornare la linea di Lenovo che dalla sua prima apparizione è stata molto apprezzata dagli utenti sia per un comparto tecnico di buon livello con un rapporto qualità/prezzo allettante, ma anche per l'utilizzo degli ormai famosi Moto Mods che permettono all'utente di aggiungere pezzi allo smartphone permettendogli di aumentare la batteria e quindi l'autonomia o magari di migliorare il comparto fotografico.

Il nuovo Moto Z2 otterrà dunque l'aggiunta di un flash dual LED nella parte anteriore permettendo selfie anche in condizioni di scarsa luminosità. Non è tutto vista la presenza anche di un sensore delle impronte digitali nella parte inferiore mantenendo dunque la massima sicurezza per l'utente nell'utilizzo di tutti i giorni. Mantenuti, come detto, i connettori per l'aggiunta dei Moto Mods e sembra ridotto ancora di più lo spessore del nuovo smartphone sperando che per questo Lenovo non sia andata a sacrificare l'amperaggio della batteria.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del Moto Z2 Play le indiscrezioni parlano di un display da 5.5 pollici Super AMOLED dalla risoluzione Full HD ossia di 1920x1080 pixel. Il cuore dello smartphone dovrebbe essere l'Octa-Core di Qualcomm, lo Snapdragon 625 con clock a 2GHz quindi 3GB di RAM e 32GB di memoria interna chiaramente espandibili con MicroSD. A livello multimediale al posteriore una fotocamera da 16MP con doppio Flash LED, lo stesso presente in quella anteriore che dovrebbe essere da 5MP. Uno smartphone in linea con la strada già intrapresa con la prima generazione e pronto a confermare che in Lenovo si sta facendo il giusto soprattutto con buona qualità e la novità dei Moto Mods, accessori da non sottovalutare, soprattutto se l'azienda ne svilupperà di nuovi.