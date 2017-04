Moto Z2: ecco le prime immagini del nuovo smartphone di Lenovo in arrivo

Motorola, alias Lenovo, sembra pronta a presentare il nuovo Moto Z2. Il successore del primo smartphone modulare dell'azienda è stato, infatti, ritratto in alcuni scatti rubati che permettono di conoscere in anteprima il possibile design del nuovo smartphone e soprattutto capire quali saranno le peculiarità che Lenovo ha intenzione di integrare in questo nuovo top di gamma. Il nuovo Moto Z2, infatti, se da una parte sembra possedere un design simile alla sua precedente generazione con la possibilità ancora di integrare i moduli realizzati ad hoc per lo stesso. Una novità però c'è e riguarda la fotocamera.

Il nuovo Moto Z2 possederà con molta probabilità una fotocamera a doppio sensore che permetterà dunque di allinearsi alla concorrenza che ultimamente non fa che realizzare smartphone con fotocamera "dual" al posteriore. In questo caso il nuovo smartphone top di gamma di Lenovo possederà sul retro una fotocamera con doppio sensore posizionata nel già visto alloggiamento circolare rialzato rispetto alla back cover. In questo caso nessuna informazione giunge sulla risoluzione dei due sensori e soprattutto non sono conosciute le funzionalità di tale fotocamera che dunque potrebbe essere utilizzata come in iPhone 7 Plus per ottenere importanti zoom o magari come in Huawei per realizzare scatti in bianco e nero.

Altre informazioni tecniche sul nuovo Moto Z2 riguarda sostanzialmente la presenza frontalmente di un sensore delle impronte digitali di dimensione maggiori e sicuramente aggiornato ad una nuova versione. Con ogni probabilità lo smartphone verrà equipaggiato dal nuovo Snapdragon 835 di Qualcomm affiancato da almeno 4GB di RAM e con l'integrazione di un display importante da 5.5 pollici QHD. Come detto Lenovo continuerà a proporre lo smartphone con l'importante compatibilità dei Moto Mods ossia moduli da unire allo smartphone pronti ad aggiungere feature particolari come un migliore sensore della fotocamera o magari un vero e proprio video proiettore per la visione di filmati.