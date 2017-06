Moto Z2 arriva su GFXBench e svela le sue specifiche tecniche da ''top di gamma''

Lenovo sembra sempre più vicina a svelare al mondo il suo nuovo top di gamma: Moto Z2. Il misterioso smartphone della casa americana è appena approdato su GFXBench svelando al mondo intero le sue specifiche tecniche che concorrono a farlo apparire realmente come un vero top di gamma pronto a sfidare i più blasonati device di altri produttori. In tal senso le specifiche tecniche permettono di capire quali componenti Lenovo ha scelto per puntare in alto e secondo quanto riportato dal portale sembra proprio che si voglia fare sul serio.

Vediamo infatti come il nuovo Moto Z2 possegga un display da ben 5.5 pollici a risoluzione 2K ossia di 2560 x 1440 pixel. Parlando di potenza si può osservare la presenza del nuovo processore Snapdragon 835 che sarà affiancato da 4GB di RAM e da uno storage interno pari a 64GB che forse potranno aumentare con l'inserimento di una MicroSD. A livello di connettività chiaramente lo smartphone possederà tutti gli ultimi ritrovati quali NFC, barometro e bussola ma anche Bluetooth e GPS chiaramente.

A livello multimediale quello che appare sul portale sembra non confermare le indiscrezioni dei mesi scorsi che prevedevano l'implementazione di un doppio sensore. In questo caso infatti vi è la presenza di un solo sensore da 12 MP affiancato da una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Oltretutto ricordiamo come da questo punto di vista, Lenovo, con lo scorso Moto Z avesse innovato creando le Moto Mods ossia degli accessori creati ad hoc pronti a modificare le prestazioni e l'utilità dello smartphone con implementazioni alla fotocamera.

Nessun'altra informazione proviene dal portale di GFXBench e chiaramente non si hanno immagini rubate dello smartphone che avrebbero permesso di osservare i cambiamenti estetici rispetto alla passata generazione. Quello che si può dire in tal senso è il fatto che probabilmente Lenovo cambierà davvero poco le carte in tavola da questo punto di vista soprattutto per mantenere attiva ancora l'idea delle Moto Mods che era palesemente piaciuta agli utenti.