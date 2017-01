Moto G5, diffuse le specifiche del nuovo smartphone Lenovo, annuncio al MWC 2017?

Dopo il lancio di Moto G4 dello scorso anno, il primo Moto G a marchio Lenovo, l'azienda cinese che distribuisce ora gli smartphone a marchio Motorola sembra essere in procinto di introdurre una nuova serie di dispositivi della famiglia G. L'occasione perfetta per il lancio sarà verosimilmente il prossimo Mobile World Congress di Barcellona, in programma a partire dal 26 di Febbraio.

Due potrebbero essere i modelli introdotti nell'immediato. Parliamo in particolare di Moto G5 Plus, di cui alcune immagini hanno rivelato l'esistenza qualche tempo fa e di Moto G5 o G5 Play del quale, invece, siamo venuti a conoscenza soltanto nella giornata di ieri grazie ad alcune informazioni diffuse dal sito brasiliano Tecnoblog.

Le informazioni diffuse provengono dal database di una catena di negozi di elettronica che avrebbe già inserito i dati del nuovo smartphone tra le schede prodotto dei dispositivi che saranno disponibili per l'acquisto. La sigla che distingue il modello, "Moto G5 XT1672", è abbastanza eloquente e anche la lista di caratteristiche che la segue sembra già essere ben dettagliata.

Il nuovo Moto G5 dovrebbe essere leggermente più piccolo di G5 Plus e offrirà nello specifico un display da 5 pollici di diagonale a risoluzione FullHD. Al suo interno avremo poi un processore Qualcomm Snapdragon 430, accompagnato da 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna dedicata allo storage e espandibile tramite schede di memoria microSD. Non manca ovviamente il supporto alla connettività LTE e una fotocamera posteriore dotata di un sensore da 13 megapixel di risoluzione.

Purtroppo non abbiamo ancora nessuna immagine relativa al nuovo Moto G5 ma possiamo tranquillamente immaginare un design molto simile a quello del Moto G5 Plus e quindi non molto diverso dall'attuale serie G.

Il lancio sul mercato dovrebbe essere previsto per il mese di marzo mentre, come già anticipato, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare già alla fine del mese di febbraio in occasione della kermesse catalana.