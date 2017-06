Moto E4 e Moto E4 Plus annunciati ufficialmente: metallo nella fascia bassa

Motorola di Lenovo ha annunciato i nuovi Moto E4 e Moto E4 Plus, dispositivi di fascia bassa che si caratterizzano per la scocca in alluminio e, sul modello Plus, per una interessantissima batteria da 5.000 mAh. Con prezzi di listino da 169 e 199 Euro i nuovi smartphone intendono rivolgersi ad un pubblico giovane, che vuole approcciarsi al mondo degli smartphone con un modello dalle fattezze premium senza voler spendere troppo per caratteristiche che non verranno sfruttate.

Moto E4 e Moto E4 Plus utilizzano rispettivamente i SoC Qualcomm Snapdragon 425 e Qualcomm Snapdragon 427, supportati da 2 GB di RAM. I due dispositivi saranno venduti nell'unico taglio da 16 GB di storage, espandibile via microSD, e con un display a risoluzione HD (1280x720 pixel). Su Moto E4 la diagonale sarà da 5 pollici, mentre su Moto E4 Plus i pollici diventeranno 5,5, con entrambi i display che verranno protetti da una lastra di vetro 2.5D con angoli arrotondati.

Saranno diverse anche le fotocamere: il modello standard integrerà un modulo da 8 megapixel con autofocus e flash a LED (video HD), mentre il Plus sfrutterà un sensore da 13 megapixel, anch'esso con autofocus e flash a LED (video Full HD). Sulla parte frontale troveremo su entrambi i modelli un modulo da 5 megapixel. Saranno diverse anche le soluzioni per l'alimentazione in mobilità, con batterie da 2.800 e 5.000 mAh rispettivamente per Moto E4 e Moto E4 Plus.

Quest'ultimo potrà inoltre sfruttare la ricarica rapida grazie al caricabatterie da 10W offerto in dotazione. Moto E4 Plus si mostra estremamente interessante, poiché è fra i pochi modelli venduti in occidente con una batteria da 5.000 mAh abbinata ad un display HD e ad hardware parco nei consumi, e potrebbe configurarsi come uno fra i dispositivi con la più elevata autonomia operativa su singola carica. Entrambi i modelli avranno un sensore d'impronte.

Moto E4 verrà commercializzato in Italia nei colori Metallic Iron Gray, Oxford Blue, Metallic Blush Gold, mentre Moto E4 Plus in Iron Gray e Fine Gold. La vendita è prevista a partire dai prossimi giorni, nella seconda metà di giugno, ai prezzi che abbiamo rivelato poco sopra: 169,99 e 199,99 dollari nelle varie catene di elettronica e i principali operatori di telefonia mobile.