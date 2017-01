Minecraft, nessun aggiornamento futuro su Windows Mobile. Anche Microsoft abbandona il proprio SO

Minecraft è uno dei più famosi videogiochi di tipo sandbox originariamente creato e sviluppato dal programmatore svedese Markus Persson e successivamente portato ad oggi da Jens Bergensten. Era il 2007 quando la versione Alpha venne rilasciata per la prima volta e con il passare del tempo Minecraft ha conquistato letteralemente il cuore degli utenti con uno strepitoso successo e soprattutto con l'approdo oltre che per versioni da PC anche per smartphone da Android, ad iOS nonché per Windows Mobile. Proprio per quest'ultimo sistema operativo la notizia è che gli sviluppatori non aggiorneranno pià l'applicazione abbandonando definitivamente la piattaforma di Microsoft.

La notizia di un possibile abbandono di Windows Mobile era nell'aria da tempo. Soprattutto dopo il rilascio dell'aggiornamento 1.0 che aveva portato l'End e l'Ender Dragon nelle versioni Pocket Edition e Windows 10. Sì perché l'aggiornamento era stato stato rilasciato per tutte le piattaforme esistenti ma nessuna notizia era stata data per Windows Phone e Windows 10 Mobile. La motivazione era quella che in molti si attendevano. Sulle pagine delle FAQ di Minecraft è infatti possibile leggere come l'aggiornamento dell'End 1.0 non sarà disponibile per Windows 8.1 o Windows 10 Mobile: "Ogni piattaforma ha per Minecraft necessità differenti e la nostra priorità è focalizzarci su funzionalità tanto attese per il maggior numero di giocatori possibili".

E' dunque palese che l'azienda non abbia un riscontro numerico importante proprio sulle piattaforme mobile di Microsoft e dunque la mancanza di utenti non permette un ritorno economico da poter gestire lo sviluppo dei nuovi aggiornamenti sul codice di Windows Mobile. Non è una novità che gli sviluppatori stiano abbandonando l'intero ecosistema mobile della casa di Redmond ma è altrettanto "cocente" il fatto che un'applicazione acquistata, per oltre 2 miliardi di dollari, e gestita interamente da Microsoft non voglia più portare avanti gli aggiornamenti nel proprio sistema operativo.

Eppure proprio in Microsoft le aspettative per la diffusione massimale di Minecraft erano decisamente elevate. Abbiamo visto come proprio l'azienda di Redmond abbia realizzato una specifica edizione per il suo nuovo visore di realtà virtuale Hololens e come proprio per Windows 10 avesse pensato di estendere numerose funzionalità e nuove avventure per i propri giocatori. Windows 10 Mobile però sembra essere un'altra realtà con un declino sempre più pesante e dove solo Microsoft stessa potrà "riesumare" magari con un cambiamento decisivo e soprattutto l'introduzione di un vero smartphone in grado di affiancarsi ai già presenti prodotti di punta della linea Surface che tanto piacciono al pubblico.