Microsoft termina qualsiasi supporto su Windows Phone 8.1

Se avete ancora uno smartphone con Windows Phone 8.1 è arrivato il momento di aggiornare, senza se e senza ma. L'11 luglio 2017 termina infatti il "supporto mainstream" della versione del sistema operativo, e questo spiazza un po' - sebbene la data fosse nota da tempo - se si considera che Windows Phone 8.1 è ancora oggi la versione più utilizzata su mobile se consideriamo le piattaforme di Microsoft, il tutto nonostante il rilascio di Windows 10 Mobile.

Più del 70% dei dispositivi con SO Microsoft utilizza Windows Phone 8.1, un sistema operativo che diventa oggi obsoleto e non più supportato. Microsoft consiglia agli utenti di installare l'app Upgrade Advisor (Gestione spazio aggiornamenti in italiano) per scoprire se il proprio smartphone può ricevere Windows 10 Mobile e per aiutare ad eseguire l'aggiornamento. Parecchi utenti che non seguono le news tecnologiche, però, non conoscono questa opportunità.

Sulla pagina per il supporto ufficiale Microsoft sottolinea che la compagnia continua a rilasciare aggiornamenti per le varie versioni dei sistemi operativi mobile per un minimo di 36 mesi dopo la data dell'inizio del ciclo di vita, che è stato il 24 luglio 2014. I 36 mesi sono già passati, tuttavia è probabile che - vista la diffusione - Microsoft continuerà a rilasciare patch di sicurezza essenziali ancora per alcuni mesi, anche se non è più tenuta a farlo.

"Microsoft renderà disponibili gli aggiornamenti per il sistema operativo, fra cui gli aggiornamenti di sicurezza, per un minimo di 36 mesi dopo la data di partenza del ciclo di vita. Questi aggiornamenti saranno incrementali, con ogni aggiornamento costruito su quello che lo ha preceduto. I clienti hanno bisogno di installare ogni aggiornamento per rimanere supportati. La distribuzione di questi aggiornamenti incrementali può essere controllata dall'operatore mobile o dal produttore dello smartphone, e l'installazione avrà bisogno che lo smartphone abbia ricevuto tutti gli aggiornamenti precedenti. La disponibilità degli aggiornamenti varierà in base alla nazione, alla regione e alle componenti hardware".