Microsoft, il prossimo Surface Phone potrebbe essere ripiegabile

Molte società stanno valutando, più o meno segretamente, la realizzazione di gadget avanzati ripiegabili e fra queste citiamo Lenovo, che ha mostrato di recente un wearable che può essere ripiegato al polso; e l'immancabile Samsung che sta lavorando da tempo su un dispositivo delle dimensioni di un tablet che si può piegare per diventare in tutto e per tutto uno smartphone. Al concetto sembra essere interessata anche Microsoft per il prossimo Surface Phone.

Nel 2015 la compagnia di Redmond ha depositato un brevetto che mostra un dispositivo che ha lo stesso approccio di cui sopra in fatto di design. Scritto da Timothy Large e Stebel Bathiche, il brevetto descrive un device elettronico che può ripiegarsi intorno a delle "strutture di supporto". Grazie ad una cerniera orientabile in diverse direzioni il prodotto può essere collegato con più schermi, che possono essere "sfogliati" così come avviene con le pagine di un libro.

Il dispositivo può essere utilizzato con gli schermi posizionati in maniera parallela o disposti come se fossero il display e la tastiera di un portatile: "La particolare cerniera può permettere ai pannelli di essere mossi (ruotati, inclinati o altrimenti spostati) l'uno rispetto all'altro", si legge nel documento rilasciato dalla compagnia. "La cerniera può inoltre consentire qualsiasi estensione di movimento di un pannello rispetto all'altro".

"I pannelli possono essere ripiegati fino al punto più vicino al dispositivo (con un angolo approssimativamente pari a 0° fra i pannelli, con le due aree attive del display che si rivolgono l'una contro l'altra), o fornire un display a due facce (con un angolo di circa 360° fra i due pannelli)". Attraverso la cerniera pensata da Microsoft è possibile anche collegare diversi display: nel brevetto si vede una struttura simile ad un maxi-schermo formato da 24 pannelli differenti.

"Un'unica immagine può essere riprodotta in maniera continua attraverso tutti i display visto che le singole porzioni delle immagini verranno riprodotte su un singolo pannello". La cerniera sarà posizionata dietro il pannello in modo che per chi fruisce del contenuto sarà del tutto invisibile il punto di unione fra due pannelli. È senza dubbio interessante che Microsoft consideri design così particolari, tuttavia come per ogni brevetto bisogna tenere al momento i piedi ben saldi per terra.

Non è detto che il prodotto arriverà in tempi brevi, anzi non è detto neanche che arriverà prima o poi sul mercato. Sembra proprio questa la direzione che prenderà il settore tecnologico nei prossimi anni, ma di fatto non ci sono ancora prove concrete sulla possibile realizzazione in volumi di questi prodotti. Tutto tace anche dalle catene di fornitura, con gli ordinativi fatti dalle società che non fanno pensare ad un imminente arrivo della tecnologia su prodotti rivolti al mercato consumer.

Secondo indiscrezioni mai confermate Samsung potrebbe mostrare i suoi dispositivi ripiegabili entro la fine del 2017, ma si parla di tirature estremamente limitate (100 mila unità), quindi di certo non di un prodotto per le masse.