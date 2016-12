Microsoft Francia annuncia le estensioni su Microsoft Edge per Windows 10 Mobile. Ma ritratta subito

Lo scorso mese di agosto l'Anniversary Update ha portato le attesissime estensioni sul browser nativo di Windows 10 per sistemi desktop, Microsoft Edge. Insieme alla feature sono state rilasciate alcune (poche) estensioni per il browser e a seguire ne sono arrivate altre. Negli scorsi mesi Microsoft ha annunciato che nella roadmap di Windows 10 ci sarebbe stata l'aggiunta della funzionalità anche su Windows 10 Mobile, anche se la voce sul sito ufficiale è poi scomparsa.

Ha riacceso gli animi un tweet pubblicato (e subito cancellato) dall'account ufficiale di Windows Francia in cui si leggeva che le estensioni su Microsoft Edge erano disponibili su Windows 10 Mobile. Come "prova" il post indicava un articolo del sito WindowsGeneration in cui si leggeva che il colosso di Redmond era al lavoro per portare le estensioni anche sul browser per dispositivi mobile. Peccato però che l'articolo a cui il post faceva riferimento era datato maggio 2016.

Nell'articolo si leggeva infatti che il sito ufficiale della Roadmap di Windows 10 indicava la funzionalità come fra quelle in dirittura d'arrivo, ma la voce è scomparsa del tutto nel corso del tempo. Al momento in cui scriviamo, quindi, non sarebbe saggio aspettare la funzionalità per il prossimo futuro. I gestori dell'account Twitter di Windows Francia hanno peccato di troppa sicurezza, non controllando con accuratezza le fonti menzionate prima di dare la notizia.

Ad oggi non c'è alcuna prova che Microsoft sia al lavoro sulle estensioni di Microsoft Edge su Windows Mobile e le ultime build della versione Redstone 2 non includono alcuna traccia della novità. Le estensioni su Microsoft Edge anche su mobile potrebbero però essere un'interessante aggiunta, soprattutto in relazione ai browser Safari Mobile e Chrome che ad oggi non supportano ancora le estensioni su smartphone.