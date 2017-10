Se siete utilizzatori sul vostro PC di Microsoft Edge, il browser web creato con la nuova versione di Windows 10, e vorreste utilizzarlo anche sul vostro smartphone che sia iOS o Android ebbene siete fortunati perché l'azienda di Redmond potrebbe entro l'anno rilasciare proprio una versione per il mobile cercando di ampliare dunque la fruizione da parte degli utenti della propria piattaforma.

In questo caso rendere multi piattaforma il proprio browser web non suona come una novità per Microsoft ma grazie proprio ad alcune indiscrezioni provenienti da Frandroid sembrerebbe possibile il rilascio di applicazioni standalone per iOS ed Android capaci dunque di replicare quello che di buono è stato fatto dal'azienda di Redmond su desktop. Risulta palese che tutti coloro che utilizzano quotidianamente Microsoft Edge sul portatile o su PC fisso vogliano replicare le medesime performance ma anche e soprattutto portare su smartphone i propri preferiti o la propria cronologia. Il rilascio una versione per smartphone dunque potrebbe realmente rendere possibile tutto ciò.

Non sono però ancora apparse immagini o screenshot che possano documentare questo passo di Microsoft ed è dunque lecito parlare di un Edge su iOS ed Android con il senno di poi soprattutto in una fase dove proprio l'azienda di Redmond sta ottenendo risultati non troppo esaltanti in termini di popolarità nel mercato degli smartphone con un drastico calo praticamente completo del suo sistema operativo mobile. Ecco che il rilascio di un Microsoft Edge per gli altri SO potrebbe realmente divenire una "manna" dal cielo per l'azienda di Satya Nadella pronta magari a guadagnare anche senza un sistema operativo per gli smartphone.