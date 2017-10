Microsoft Edge adesso disponibile per tutti gli utenti anche su Android

Microsoft ha annunciato di recente il lancio delle versioni d'anteprima di Edge sulle piattaforme "concorrenti", iOS e Android. Abbandonato ormai Windows Phone al suo destino, la compagnia di Redmond sta sempre più abbracciando l'approccio da fornitore di servizi e, offrendo il suo browser alla concorrenza, può permettere agli utenti di sincronizzare la propria esperienza di navigazione web fra più dispositivi. All'annuncio era stato rilasciato solo su iOS, mentre adesso è disponibile anche per gli utenti Android che vogliono saggiarne in anticipo le qualità.

Per scaricare Microsoft Edge sul proprio dispositivo Android è sufficiente recarsi a questo indirizzo e cliccare su Installa, sia da desktop che dal terminale mobile. Nella pagina è specificato che si tratta di una versione "Unreleased", non ancora rilasciata al pubblico e che quindi potrebbe presentare delle anomalie e dei bug non ancora risolti. Chi non la trovasse può forzare la procedura sul sito ufficiale Microsoft e richiedere l'indirizzo per il download via e-mail.

Dopo il nostro primo utilizzo possiamo dire che ancora è un po' indietro rispetto a Chrome, ma è normale. Microsoft non ha ufficializzato alcuna data di rilascio e potrebbero passare ancora mesi prima che la scritta "non rilasciata" scompaia da Google Play Store. Sul piano delle performance percepite e della fluidità dello scrolling sono paragonabili, anche se Edge mostra ancora incertezze su alcuni siti web, probabilmente per l'errata gestione di alcuni elementi della pagina.

Sul piano delle funzionalità Chrome appare molto più completo su Android. Al momento in cui scriviamo, la prima versione beta di Edge per Android permette di sincronizzare preferiti, la reading list, le impostazioni per le nuove tab fra PC e dispositivi Android. È inoltre possibile inviare una pagina visualizzata su mobile sul browser Edge per PC attraverso la funzione Continue on PC che verrà implementata sul Fall Creators Update, ed è già disponibile per gli utenti Insider.

Ricordiamo infine che il rilascio di Windows 10 Fall Creators Update è previsto per tutti gli utenti il 17 ottobre 2017.