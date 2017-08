Mentre si cammina è vietato ''chattare'' con lo smartphone. Ad Honolulu multe fino a 99 dollari

Tutti coloro che verranno sorpresi a "messaggiare" con il proprio smartphone in strada mentre camminano potranno incorrere in multe fino a quasi 100 dollari. E' il provvedimento quanto mai restrittivo del sindaco, Kirk Caldwell, della cittadina americana di Honolulu che ha deciso di dare una svolta agli incidenti che nell'ultimo periodo stanno ripetutamente accadendo proprio a causa della distrazione da osservazione del display dello smartphone. Una scelta che senza dubbio risulta drastica ma che potrebbe realmente permettere una diminuzione degli incidenti che proprio nella cittadina di Honolulu hanno raggiunto numeri record.

Sì, perché secondo le statistiche e le informazioni stilate proprio dalle autorità della città delle Hawaii, negli ultimi anni a causa della distrazione da "chat" su smartphone gli incidenti sulle strade americane ha portato migliaia di feriti negli ospedali della cittadina con fratture causate da scontri con pali o altri ostacoli ma anche investimenti sulla strada a causa di attraversamenti improvvisi. Per questo il sindaco ha deciso di "punire" tutti coloro che verranno trovati ad utilizzare il proprio smartphone mentre camminano dal prossimo 25 ottobre con il rischio di poter incorrere in una multa che potrà variare in base all'infrazione da 15 a 99 dollari.

"I telefoni cellulari non sono solo sempre presenti nelle nostre strade, ma pervadono anche i nostri marciapiedi. Possediamo l'infelice primato di essere la città con maggiori incidenti ai pedoni sulle strisce pedonali superando praticamente qualsiasi altra città della contea. Qualcosa dobbiamo pur fare" queste le parole del sindaco di Honolulu che ha deciso di intervenire contro l'aumento degli incidenti da "smartphone".

Incredibile il numero di incidenti provocati dall'utilizzo "indiscriminato" dello smartphone che ha portato addirittura ad oltre 11.000 lesioni in soli 10 anni, secondo uno studio dell'Università del Maryland. Sembra incredibile ma l'uso degli smartphone può provocare incidenti non solo se utilizzato mentre si è alla guida di un automobile ma anche mentre si cammina a piedi. Il provvedimento del sindaco di Honolulu è in qualche modo il primo in questo senso ma è probabile che possa anche divenire una prassi per altri paesi nel mondo. Londra ed Augusta avevano introdotto in passato alcune soluzioni in merito come il posizionamento dei semafori a terra per consentire facilmente gli attraversamenti continuando a guardare il display dello smartphone.