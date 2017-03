Meizu PRO6 Plus da oggi disponibile sul mercato italiano a 549

Il nuovo MEIZU PRO6 Plus sarà in vendita da oggi anche in Italia al prezzo di 549.99€. Grazie alla collaborazione con Concorde S.p.a., infatti, l'azienda cinese riuscirà nei prossimi mesi a porre in commercio anche nel nostro paese il nuovo top di gamma pronto a ricere per primo la ormai famosa Flyme 6. Il nuovo smartphone possiede un design decisamente accattivante e soprattutto presenta una scheda tecnica quanto mai interessante.

Il nuovo MEIZU PRO6 Plus, infatti, si presenta al pubblico con un display importante da 5.7 pollici Super AMOLED con risoluzione di 1440x2560 pixel, con un passo decisamente importante rispetto al passato ma anche alla concorrenza su questa fascia di prezzo. Non solo perché lo smartphone si propone con un processore Samsung Exynos 8890 corredato da ben 4GB di RAM pronte ad alimentare l'intero sistema nell'uso quotidiano di applicazioni come anche di video o registrazioni.

Da non sottovalutare anche la presenza di una fotocamera al posteriore da 12 megapixel con apertura focale di f/2.0 ed una lente a 6 elementi. Il sensore è un Sony IMX386 che dovrebbe permettere scatti di buona qualità anche in condizioni di scarsa luminosità soprattutto grazie alla presenza dell'ultima generazione del processore ISP ad alte prestazioni. All'anteriore invece presente una fotocamera da 5 megapixel. La scheda tecnica inoltre vede la presenza nel nuovo Meizu PRO6 Plus di una doppia SIM in formato nano, di una batteria dalla capacità di 3400mAh con fast charging a 24W che consente di ricaricare il dispositivo fino al 60% in soli 30 minuti.

Il nuovo MEIZU PRO6 Plus sarà dunque in vendita nella sola colorazione Grey dal 13 marzo al prezzo consigliato di 549.99€.