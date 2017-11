Meizu Pro 7 Plus adesso in offerta su Cafago con un coupon

Il coupon che trovate in questa pagina vi permette di acquistare su Cafago questo terminale di fascia alta a 368,06€ invece del prezzo base di 434,89€. Se interessatevi affrettatevi perché il coupon potrebbe smettere di funzionare tra qualche ora/giorno.

Meizu Pro 7 Plus è uno smartphone recentemente introdotto sul mercato e di comprovata qualità, realizzato peraltro con materiali di alta qualità come per i modelli più blasonati.

Meizu Pro 7 Plus è il top di gamma di questo ambizioso produttore cinese: è dotato di un pannello da 5,7 pollici a risoluzione Quad HD e del SoC Helio X30 abbinato a 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage. Per quanto riguarda la fotocamera, troviamo due moduli posteriori entrambi da 12 Megapixel, con obiettivo f/2.0, autofocus PDAF, flash dual-LED e video 4K.

Sulla parte frontale abbiamo invece una fotocamera da ben 16 Megapixel compatibile con un algoritmo software che dovrebbe offrire diversi vantaggi negli scatti al buio. La batteria è da 3.500 mAh ricaricabile rapidamente grazie a tecnologia mCharge 4.0, mentre il display è di tipo Super AMOLED prodotto da Samsung.

Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android personalizzato con la ROM Flyme 6, un chip Hi-Fi per l'audio di qualità attraverso il connettore da 3,5 millimetri. Per altre informazioni su Meizu Pro 7 Plus vi rimandiamo a questo indirizzo.