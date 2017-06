Meizu Pro 7 in arrivo con un display e-Ink secondario nella parte posteriore

Il nuovo Meizu Pro 7 potrebbe arrivare prossimamente sul mercato con una particolarità che in pochi produttori hanno posto su di uno smartphone. Parliamo della presenza di un piccolo display secondario nella pare posteriore del device al di sotto del doppio sensore della fotocamera. L'immagine apparsa in rete non fa che confermare tale caratteristica che dunque permette anche di capire le differenze con la precedente versione che sappiamo bene non vedeva la presenza di una doppia cam al posteriore ne tanto meno di un display per le notifiche.

Il nuovo Meizu Pro 7 invece possiede un piccolo display secondario di tipo e-ink pronto a visualizzare l'orario e la data ma anche le notifiche che l'utente riceverà durante l'arco della giornata come chiamate o messaggi. Dalla solo immagine non è chiaro se tale display posteriore risulterà proposto con un pannello touch ma è chiara l'intenzione dell'azienda cinese di cambiare i connotati del design per il suo nuovo top di gamma.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche possiamo dire che il Meizu Pro 7 dovrebbe possedere un display super AMOLED da 5.2 pollici con una risoluzione Full HD ossia di 1920x1080 pixel. A livello hardware, oltre ad un corpo completamente in alluminio, sembra vi sia la possibilità di porre un processore MediaTek Helio X30 Deca-Core con 4 o 6 GB di RAM. Batteria con un amperaggio superiore ai 3.000 mAh e chiaramente la presenza, come visto nell'immagine, di una doppia fotocamera al posteriore per ottenere il massimo dagli scatti.