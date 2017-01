Meizu Pro 7 in arrivo con un corpo in titanio e display 4K

Meizu sembra voler stupire i propri utenti con la realizzazione di un nuovo Meizu Pro 7 con specifiche e soprattutto soluzioni innovative nella costruzione dello smartphone. Sì perché secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'oriente, il futuro top di gamma dell'azienda potrebbe vedere l'adozione del titanio come materiale di rivestimento dell'intero corpo. Una novità che fino ad oggi nessun produttore ha mai adottato nella realizzazione dei propri dispositivi a differenza di Meizu che sembra convinta di questo approccio futuristico.

La volontà da parte dell'azienda è chiara: lo scorso anno con il Meizu Pro 6, il produttore, non aveva di certo fatto gridare al miracolo in seno alle specifiche e al design. Anzi lo smartphone era stato in parte criticato per il suo aspetto decisamente troppo simile agli iPhone di Apple e dunque poco originale. In questo caso però il nuovo Meizu Pro 7 potrebbe rivelarsi un prodotto fortemente tecnologico almeno per quanto concerne i materiali con cui sarà costruito. Un corpo "unibody" in titanio potrebbe rendere unico il nuovo top di gamma ma anche la presenza di un pannello con risoluzione 4K potrebbe spianare la strada all'azienda soprattutto nei confronti delle sue rivali cinesi e non solo.

A livello tecnico il nuovo Meizu Pro 7 potrebbe arrivare sul mercato durante il prossimo mese di giugno. In questo caso a bordo, oltre a quanto detto, dovrebbe trovare posto il nuovo processore MediaTek Helio P30 affiancato da addirittura 8GB di RAM nella versione più costosa e più prestazionale. Lo storage interno potrebbe arrivare fino al taglio dei 128GB mentre per quanto concerne il comparto multimediale il nuovo Meizu Pro 7 dovrebbe possedere il sensore fotografico Sony IMX362 da 12 megapixel.