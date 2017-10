Meiigoo S8 con display border-less disponibile su Lightinthebox a 139,60 euro

Sono parecchi i dispositivi cinesi che riprendono le forme di Galaxy S8, con il suo display con cornici ridotte caratterizzate da frame di piccole dimensioni sia sopra che sotto sulla parte frontale. Il modello Meiigoo S8 emula il concorrente coreano con un pannello frontale da 6,1 pollici ad alta risoluzione basato sulla tecnologia LCD IPS e un invidiabile comparto memorie. Il tutto ad un prezzo di 139,60 euro su Lightinthebox al momento in cui scriviamo. Puoi comprarlo qui.

Meiigoo S8 costa poco ma ha alcune caratteristiche tipiche di smartphone dal prezzo di listino più elevato. Balza subito agli occhi la risoluzione del display, con diagonale di 6,1" e risoluzione 2160x1080 pixel. Si tratta di una risoluzione derivata dalla Full HD standard, ma leggermente allungata per riempire una parte consistente della superficie frontale. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek MT6750 octa-core dalla frequenza operativa di 1,5 GHz con 4 GB di RAM.

Il comparto memorie si completa con uno storage da 64 GB espandibile e non manca il supporto al dual SIM con schede Nano e Micro, in base allo slot. Meiigoo S8 è compatibile con le reti 4G LTE, anche attraverso la banda 800 MHz che viene utilizzata da alcuni operatori telefonici italiani. Sul fronte fotografico troviamo invece due fotocamere posteriori da 13+5 MP e una fotocamera frontale da 5 MP. Non mancano Bluetooth, Wi-Fi, GPS e sensore d'impronte sul retro.

Lo smartphone viene alimentato da una batteria da 3.300 mAh, che può essere caricata mediante il connettore USB Type-C reversibile. Al primo avvio l'utente viene accolto con Android 7.1 Nougat tradotto anche in lingua italiana. Se si acquista sul portale Lightinthebox sono necessari 3 o 5 giorni per il processamento dell'ordine dal momento dell'esecuzione, mentre per la consegna l'attesa stimata è di circa 3 o 4 giorni lavorativi. Maggiori informazioni qui.