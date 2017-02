MediaTek annuncia il SoC Helio X30: tri-cluster a 10-core e 10nm

A Barcellona, in occasione del Mobile World Congress 2017, MediaTek ha annunciato la disponibilità di Helio X30, il più potente system-on-chip della famiglia dedicata agli smartphone di fascia alta. Il processore sta per entrare nella fase di produzione in volumi, con l'arrivo nei primi dispositivi commerciali che è atteso per il secondo trimestre del 2017.

Alla base di MediaTek Helio X30 troviamo un'architettura Tri-Cluster a 10-core abbinata per la prima volta al processo produttivo a 10-nm. Secondo i dati di targa il chip dovrebbe consegnare il 50% di risparmio energetico a fronte di un aumento delle prestazioni del 35% rispetto al chipset di precedente generazione. Il nuovo Helio X30 arriva a due anni dal debutto della famiglia, avvenuto al Mobile World Congress 2015, portando miglioramenti in tutti gli aspetti della piattaforma.

Queste le specifiche salienti della nuova tecnologia:

Architettura Tri-Cluster a 10 core e 10nm progettata per performance elevate: due ARM Cortex-A73 da 2,5 GHz, quattro ARM Cortex-A53 da 2,2 GHz e quattro ARM Cortex-A35 da 1,9 GHz.

progettata per performance elevate: due ARM Cortex-A73 da 2,5 GHz, quattro ARM Cortex-A53 da 2,2 GHz e quattro ARM Cortex-A35 da 1,9 GHz. Modem LTE WorldMode Cat.10 con supporto a tre Carrier Aggregation (3CA) in downlink e due Carrier Aggregation (2CA) in uplink per lo streaming di contenuti ad alto volume.

con supporto a tre Carrier Aggregation (3CA) in downlink e due Carrier Aggregation (2CA) in uplink per lo streaming di contenuti ad alto volume. Imagination PowerVR Series7XT Plus con 800MHz di clock, una GPU realizzata su misura per MediaTek Helio X30 che permette di risparmiare fino al 60% di energia aumentando le performance fino a 2,4 volte rispetto alla GPU del MediaTek Helio 20.

con 800MHz di clock, una GPU realizzata su misura per MediaTek Helio X30 che permette di risparmiare fino al 60% di energia aumentando le performance fino a 2,4 volte rispetto alla GPU del MediaTek Helio 20. Capacità multimediali integrate. A detta della società è il primo SoC mobile del settore a proporre sugli smartphone la decodifica video 4K2K 10-bit HDR10 basata su hardware efficiente in termini di consumi energetici. La fotocamera propone uno zoom ottico 2x all'interno di un fattore forma supersottile.

Il nuovo SoC viene abbinato alla tecnologia CorePilot 4.0, che supporta una varietà di configurazioni delle risorse e dirige automaticamente l'alimentazione dove e quando necessario attraverso i vari core. All'interno della tecnologia c'è anche un sistema di schedulazione intelligente dei task, gestione termica e monitoraggio della user experience che può prevedere lo scenario di consumo energetico dando priorità alle applicazioni considerate critiche in ogni momento.

Il tutto a beneficio di prestazioni e consumi energetici, ed anche per sfruttare al meglio l'architettura e i 10-core. Helio X30 supporta i principali SDK commerciali per la realtà virtuale, e comprende due processori d'immagine a 14-bit che supportano un sistema fotografico da 16+16 MP con funzionalità avanzate come combinazione di lenti grandangolo + zoom, effetti di profondità di campo, esposizione automatica rapida, denoising in condizioni di scarsa illuminazione.

Presente nel SoC anche una nuova VPU (Vision Processing Unit) abbinata alla tecnologia di elaborazione dei segnali delle immagini Imagiq 2.0, che consente di sgravare CPU e GPU da alcune tipologie di calcolo legate all'analisi degli elementi inquadrati dalla fotocamera. Maggiori informazioni e specifiche tecniche sul sito ufficiale MediaTek.