Maze Comet, smartphone rugged con display 18:9 in arrivo. Ecco le specifiche tecniche

Maze è arrivata sul mercato da relativamente poco tempo, e vanta nel suo portfolio due prodotti: Maze Alpha e Maze Blade. A questi si aggiungerà a breve un nuovo dispositivo con caratteristiche molto differenti, Maze Comet, caratterizzato da un display da 5,7 pollici nel formato 18:9 che va di moda in questi ultimi periodi. La sua peculiarità è data dalla resistenza agli urti, con la particolare scocca di bell'aspetto che può garantire di resistere a cadute da massimo di 2 metri d'altezza.

Lo smartphone disporrà di un processore MediaTek da 8-core, mentre il vetro frontale offrirà la massima resistenza possibile oggi sul mercato consumer grazie all'uso di una lastra in vetro Gorilla Glass 5. La compagnia punta in particolare su due caratteristiche: dimensioni ridotte soprattutto in larghezza grazie al formato 18:9, resistenza alle cadute. Le due caratteristiche vengono promosse in un video che la compagnia ha già pubblicato su YouTube e che potete visionare in questa pagina.

Lo smartphone utilizzerà due fotocamere con singolo modulo: quella posteriore sfrutta un sensore Sony IMX258 da 13 MP, mentre quella frontale un sensore Sony IMX219 da 8 MP. Maze Comet verrà proposto nei colori Nero e Blu Scuro (Quite Black e Deep Blue) e utilizzerà come materiali metallo e pelle di vitello. La batteria integrata è da ben 4.000 mAh, promettendo pertanto un buon valore per quanto riguarda l'autonomia operativa, e sarà ricaricabile via connettore USB-C.

Dello smartphone conosciamo adesso il periodo per il rilascio al pubblico: Maze Comet arriverà nel mese di ottobre e per ulteriori informazioni per quanto riguarda le prevendite vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.

Per chi invece fosse interessato agli altri prodotti Maze, suggeriamo un'offerta su GearBest per quanto riguarda il modello Maze Alpha, attuale top di gamma della società cinese caratterizzato da un form factor tri-bezel-less, quindi privo di cornici su tre lati. Al momento si può acquistare a soli 159,19 euro, con l'iniziativa promozionale che riguarda solamente un numero limitato di dispositivi e che terminerà in pochi giorni.