Maze Comet: prime informazioni dal produttore. Avrà doppia fotocamera e batteria da 6.000 mAh

Maze ha fatto parlare di sè durante gli scorsi mesi per aver presentato, anche se in forma ancora di prototipo, il suo primo smartphone completamente "bordeless". Il futuro Maze Alpha, questo il suo nome, sarà caratterizzato da un display da ben 6 pollici AMOLED completamente edge-to-edge "Full Vision". Un dispositivo in linea praticamente con quanto già presentato da Xiaomi con il suo Mi MIX e che ha aperto gli utenti ad un nuovo tipo di smartphone pronto ad essere utilizzato a tutto schermo senza alcun tipo di restrizione a livello di tasti.

Maze ha poi presentato ufficialmente anche un altro smartphone, il nuovo Maze Blade, un prodotto disponibile da qualche giorno a questo indirizzo e che offre agli utenti un dispositivo dal rapporto qualità/prezzo davvero incredibile. Possiede un display LCD IPS Full HD da 5.5 pollici ed un corpo realizzato completamente in metallo e vetro. Tecnicamente parliamo di un prodotto con processore MediaTek MTK-6753 Octa-Core, 3GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Fotocamere da 13MP e da 8MP rispettivamente al posteriore e all'anteriore e la presenza di un sensore delle impronte digitali.

L'azienda non vuole fermarsi qui e dopo questi due importanti prodotti torna a dare le prime informazioni in merito ad un nuovo smartphone: il Maze Comet. In questo caso il telefono verrà fornito con una batteria imponente da ben 6.000 mAh pronto dunque a permettere autonomie da primato. A differenza degli altri smartphone Maze Comet possederà una doppia fotocamera al posteriore e anche se i dettagli sulle specifiche tecniche sono ancora sconosciuti, il produttore fa sapere che il nuovo smartphone sarà comunque equipaggiato da un display Full HD da 5.5 pollici. Il nuovo Comet sarà commercializzato subito dopo il Maze Alpha.