Maze Comet, lo smartphone in metallo e cuoio sarà disponibile attorno al 12 ottobre

La cinese Maze si è messa sotto i riflettori nei mesi passati con il lancio di Maze Alpha, smartphone completamente borderless caratterizzato da display da ben 6 pollici AMOLED completamente edge-to-edge "Full Vision", che viene proposto in offerta su GearBest, nella versione a 4GB, a 143,15 Euro.

Maze però sta preparandosi al lancio di un nuovo smartphone, del quale ha già fornito qualche anticipazione nel passato recente. Stiamo parlando di Maze Comet, che verrà rilasciato sul mercato attorno alla metà del mese di ottobre. Si tratta di un telefono caratterizzato da una scocca in metallo e pelle che di certo non potrà passare inosservata a tutti coloro i quali ricercano uno smartphone non solo dalle elevate prestazioni ma anche contraddistinto da un'estetica di sicuro effetto.

Estetica senza tralasciare, però, la sostanza: Maze Comet è provvisto di display "anti-drop" da 5.7 pollici con aspect ratio 18:9 per una migliore ergonomia. Lo smartphone racchiude un processore MediaTek Octa-Core dalle specifiche ancora non rivelate, ma che sicuramente saranno di tutto rispetto. Molto interessante inoltre la batteria da 4.000 mAh che accompagnata al nuovo Android 7.0 Nougat offrirà un'estesa autonomia operativa. Maze sceglie inoltre, per il suo Comet, la fotocamera Sony IMX258 da 13MP.

Maggiori informazioni, così come il prezzo a cui sarà commercializzato il nuovo smartphone, saranno rilasciate prossimamente sul sito ufficiale http://www.mazemobile.com/