Maze Comet: frame in metallo e cover in pelle di vitello a 143,84 euro

Gli smartphone con materiali ricercati hanno spesso un prezzo di listino elevato, ma ci sono anche le eccezioni. Sempre più dispositivi utilizzano una monoscocca in alluminio, ma il nuovo Maze Comet vuole spingersi molto oltre. Abbiamo imparato a conoscere il produttore cinese con Alpha e Blade, ma con Comet punta tutto sul display 18:9 e sui materiali pregiati: metallo per la scocca e, addirittura, pelle di vitello per il posteriore. Maze Comet è attualmente offerto in pre-vendita a 143,84 euro su GearBest, con le prime spedizioni attese fra il 5 e il 10 novembre.

Maze Comet - Compralo su GearBest Prezzo: €143.84

Prezzo in prevendita, con consegna prevista fra il 5 e il 10 novembre

Il prezzo così abbordabile è frutto di un'iniziativa promozionale di prevendita da parte del produttore cinese, di cui potete trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale. Chi invece volesse approfondire le peculiarità di Maze Comet può indirizzare il proprio browser a questo indirizzo.

In breve Maze Comet è uno smartphone con display da 5,7 pollici a risoluzione 1440x720 pixel (HD+), con un design particolare per le cornici. Sotto la scocca troviamo invece un processore MediaTek MTK6750T con 8 core da 1,5 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile, mentre la batteria integrata è da ben 4.000 mAh e naturalmente non rimovibile. Lo smartphone fa uso di due fotocamere: quella posteriore ha un modulo singolo da 13 MP con flash a doppio LED, mentre quella frontale da 8 MP. Non manca il supporto al Dual SIM.

Sul fronte connettività troviamo Wi-Fi (AC), Bluetooth 4.1 e 4G LTE con supporto alla banda da 800 MHz, mentre la porta per la ricarica è una moderna USB di Tipo C con connettore reversibile. Il dispositivo viene fornito al primo avvio con Android 7.0 Nougat e con una dotazione abbastanza minimalista che include caricabatterie, cavo e manuale utente in lingua inglese. L'uso di materiali ricercati costringe a qualche compromesso sul fronte del design e del peso, pari a 236 grammi con uno spessore che nel punto massimo raggiunge il centimetro.

Non manca, infine, un sensore d'impronte posizionato sulla parte frontale del dispositivo. Maze Comet raggiungerà il prezzo pieno di 189,99 dollari una volta finita la fase di pre-vendita, mentre adesso può essere trovato a partire da 169,99 dollari su vari rivenditori e importatori. In Italia si posiziona a 143,84 euro, ad esempio, su GearBest, con la promozione che si esaurirà già a partire dalla prossima settimana o ad esaurimento scorte.