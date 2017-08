Maze Comet: ecco due nuove immagini dello smartphone con scocca in pelle

Maze, azienda cinese emergente nel mondo degli smartphone, dopo aver presentato al mondo intero il suo primo Maze Alpha, lo smartphone dal display completamente borderless, è pronta a portare sul mercato anche il suo nuovo Maze Comet. Un device dal design aggressivo e caratterizzato soprattutto da una scocca in metallo e pelle che di certo non potrà passare inosservata a chi nel device mobile cerca anche un certo stile e non solo prestazioni, che comunque sembrano non mancare.

In questo caso, infatti, il nuovo Maze Comet è in possesso di un display da 5.7 pollici con aspect ratio 18:9 per una migliore ergonomia e dunque una migliore presa in mano essendo leggermente allungato e dunque più stretto. E' un device sorprendente almeno sulla carta visto che la scheda tecnica parla di un prodotto con processore MediaTek Octa-Core non ancora specificato ma di sicuro potente e performante. Non solo perché agli utenti. Maze, permetterà di ottenere un device capace di ottenere ottime performance a livello di batteria vista la presenza di una 4.000 mAh che accompagnata di sicuro al nuovo Android 7.0 Nougat, ipotizziamo, potrà gestire al meglio lo smartphone in ogni sua attività.

A livello multimediale il nuovo Maze Comet non sembra voler rimanere dietro a nessuno e per questo l'azienda posiziona una fotocamera Sony IMX258 da 13MP pronta a scattare foto e registrare video di alta qualità. Sempre secondo le indiscrezioni il rilascio dello smartphone risulta programmato per il prossimo mese di settembre in una particolare colorazione Deep Blue ad un prezzo che purtroppo non è ancora conosciuto ma che di certo risulterà quanto mai interessante visti i precedenti dell'azienda.