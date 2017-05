Maze Blade in offerta a soli 105 per la Festa della Mamma. Solo 300 pezzi!

La festa della Mamma si avvicina e con essa anche le promozioni per l'acquisto di un prodotto tecnologico che possa interessare proprio il pubblico femminile. Maze, azienda cinese da qualche tempo sul mercato mobile, ha deciso di mettere in super offerta il proprio smartphone Maze Blade ad un prezzo quanto mai interessante di soli 105€ soprattutto per il rapporto qualità/prezzo. Parliamo infatti di uno smartphone con un design ricercato, materiali premium e soprattutto un buon comparto tecnico che può risultare interessante a molti utenti soprattutto non troppo sofisticati.

Il Maze Blade possiede tecnicamente un display da 5.5 pollici LCD IPS Full HD (1920x1080 pixel) con un corpo, come detto, realizzato completamente in metallo e vetro. Il processore scelto da Maze per questo Blade è un MediaTek MTK6753 con clock da 1.5GHz Octa-Core affiancato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna che potrà essere espansa fino a 64GB con una microSD.

A livello multimediale lo smartphone prevede la presenza di una fotocamera da 13MPX al posteriore con auto-focus e flash LED mentre quella frontale per i selfie con un sensore da 8 MPX. Presenti chiaramente anche il supporto al GPS, il WiFi 802.11 n e il Bluetooth 4.0 nonché un sensore biometrico all'anteriore che permette di sbloccare lo smartphone velocemente ed una batteria da 3000 mAh.

Maze Blade dunque può essere acquistato direttamente a questa pagina ad un prezzo di soli 105€. Affrettatevi però perché in promozione ci sono solamente 300 unità. Per qualsiasi altra informazione in merito allo smartphone potete visionare il sito ufficiale del produttore.