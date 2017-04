Maze Blade annunciato ufficialmente: vuole eliminare la fascia bassa

Dopo aver annunciato l'innovativo Alpha, Maze debutterà sul mercato con un dispositivo di fascia bassa. La compagnia ha annunciato il nuovo Maze Blade con l'interessante obiettivo di "eliminare la fascia budget", ovvero quella che caratterizza gli smartphone più economici. Lo smartphone utilizzerà un display LCD IPS da 5,5 pollici a risoluzione Full HD (quindi 441 PPI di densità dei pixel) con una scocca in metallo e retro in vetro.

Sotto la scocca troviamo un SoC MediaTek MT6753 con 3 GB di RAM, 32 GB di storage integrato espandibili via microSD e batteria da 3.000 mAh. Il versante fotografie viene curato da un modulo da 13 megapixel sul posteriore capace di registrare video in Full HD a 30 fotogrammi al secondo e da un modulo da 8 megapixel per selfie e videochiamate. Alla privacy dell'utente ci pensa un sensore di impronte che impiega, dati alla mano, 0,1 secondi per lo sblocco del terminale.

Il sensore biometrico è posizionato sulla parte frontale dello smartphone, incastonato all'interno del tasto Home, con la parte inferiore che ha una cornice asimmetrica e leggermente più grande rispetto a quella superiore. Lo smartphone è compatibile con tecnologie Quick Charge (l'adattatore di rete è da 5V a 1,5A), è un Dual-SIM (si può scegliere lo storage integrato o la SIM aggiuntiva) ed è compatibile anche con la frequenza 800MHz per il supporto delle reti 4G LTE.

Maze promette che il prezzo del nuovo smartphone sarà tale da poter impensierire l'intera fascia bassa, tuttavia non c'è ancora nulla di ufficiale in merito. Maze Blade arriverà nei negozi autorizzati per la rivendita già nella prima metà del mese di aprile con parecchie unità pronte ad essere consegnate ai primi acquirenti. Potete trovare ulteriori informazioni su Maze Blade sul sito ufficiale.