Maze Blade a 101,19 Euro, offerta limitata su TomTop

TomTop ha lanciato un'iniziativa sul nuovo smartphone Maze Blade, che viene proposto con un'offerta limitata in 100 pezzi a 101,19 Euro (clicca qui per acquistare Maze Blade). Maze è una compagnia nascente che si è proposta con due dispositivi agli antipodi: uno di fascia alta, Alpha, caratterizzato da un design senza cornici, l'altro di fascia molto bassa ma con caratteristiche tecniche interessanti, Blade, che si caratterizza per un ottimo display. Si tratta di uno smartphone dal buon rapporto qualità-prezzo, con molti pregi e qualche difetto.

Maze Blade ha un design impreziosito da materiali ricercati: il frame laterale è in lega di alluminio, mentre il retro è in vetro con finitura a specchio. La scocca mantiene in sede un ampio e luminoso display LCD IPS da 5,5 pollici a risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) e un sensore di impronte posizionato frontalmente capace di sbloccare il terminale in tempi rapidi e nella massima sicurezza. Alla base dello smartphone troviamo Android nella versione 6.0 Marshmallow, personalizzato - ma non troppo in termini estetici - dai tecnici software del produttore.

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek MTK6753, SoC con CPU basata su otto core Cortex-A53 a 1,3 GHz, supportato da 3 GB di RAM e ben 32 GB di storage integrato espandibile con microSD da massimo 64 GB. Blade è naturalmente compatibile con le reti 4G LTE e supporta anche la connettività con la banda 800 MHz, decisamente utile nelle zone meno centrali con alcuni operatori telefonici italiani. Non manca la compatibilità con le reti Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, mentre come porte troviamo una micro-USB e una combo da 3,5 mm per le cuffie.

Le fotocamere sono come al solito due: quella principale viene posizionata posteriormente e sfrutta un sensore da 13 megapixel, un obiettivo con apertura f/2.0 e un flash a doppio LED, ed è capace di registrare video in Full HD a 30 fotogrammi al secondo. Sulla parte frontale troviamo invece un modulo da 8 megapixel con obiettivo a cinque lenti e apertura f/2.0. Il tutto viene alimentato da una batteria da 3.000 mAh, che dovrebbe garantire secondo il produttore 240 ore di stand-by e circa 25 ore in conversazione durante l'uso di una sola SIM (il device è dual-SIM).

Maze Blade può essere acquistato a 101,19 Euro su TomTop all'interno di una promozione che scadrà all'esaurimento delle 100 scorte disponibili.