Maze Alpha X, lo smartphone con display borderless è ufficialmente disponibile

Maze ha ufficializzato il suo nuovo smartphone Alpha X. Un device con display borderless capace di affiancarsi agli altri concorrenti grazie ad un design elegante con un comporto tecnico comunque interessante. Il nuovo Maze Alpha X è dunque ora disponibile a questo indirizzo ad un prezzo di vendita pari a 179.46€ ma solo fino al 26 novembre.

Il nuovo Maze Alpha X è caratterizzato da un display "borderless" da 6 pollici realizzato da LG e capace di raggiungere la risoluzione Full HD+ ossia di 2160x1080 pixel e protetto da vetro Gorilla Glass 5. Il form factor è 18:9 come va di moda adesso e interessante la percentuale di rapporto tra il corpo e lo schermo che raggiunge addirittura l'89.6%. A tutto questo si aggiunge un comparto tecnico caratterizzato da 6GB di RAM ed uno storage interno pari a 64GB LPDDR4X. Per le fotocamere presente un sensore singolo al posteriore da 13MP Sony IMX218 mentre all'anteriore una fotocamera 8MP Sony IMX219.

Il nuovo Maze Alpha X possiede anche una batteria da 3.900 mAh che dovrebbe permettere autonomie importanti almeno a quanto dichiarato dall'azienda cinese la quale comunque ha posto in essere la ricarica rapida capace dunque di ricaricare il device velocemente. Infine presente un corpo completamente in lega di zinco con rivestimento ionico. Come detto il nuovo Maze Alpha X viene venduto ad un prezzo di 179.46€ solo fino al 26 novembre e l'azienda ha fatto sapere che è in arrivo nei prossimi mesi anche una versione Blue con 128GB di memoria interna.