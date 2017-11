Maze Alpha X: in arrivo questo mese il nuovo smartphone ''borderless''. Nuovi dettagli

Maze Alpha X è il nuovo smartphone dell'azienda cinese in arrivo durante questo mese di novembre. Un device in posseso di un display borderless in form factor da 18:9 e dunque con cornici ridotte al massimo sui tre lati dello smartphone. Arrivano oggi ulteriori informazioni in merito al telefono che andrà ad affiancarsi al già presente Maze Alpha rinnovando alcuni aspetti estetici ma anche componenti hardware.

Il nuovo Maze Alpha X è dotato di uno schermo LG da 6 pollici Full HD ossia della risoluzione di 2160x1080 pixel realizzato da LG. Lo caratterizzano alcune peculiarità come la presenza del pannello Gorilla Glass 5 ma anche un aspetto da 18:9, un rapporto tra schermo e corpo pari all'89.6% e la particolarità della rifinitura 2.5D. Bello dunque da vedere ma anche potente da utilizzare grazie alla presenza di 6GB di RAM e di uno spazio di archiviazione di 64GB o 128GB LPDDR4X che potranno essere usati per musica, applicazioni o contenuti multimediali di ogni genere.

A questo si aggiungono poi caratteristiche utili come il sensore delle impronte digitali posto anteriormente ma anche la presenza della porta USB Type-C con supporto alla ricarica rapida della batteria da 3.900 mAh. A livello multimediale presente al posteriore una fotocamera Sony da 13MP ed una back cover completamente in vetro Gorilla Glass 4. Ben tre le colorazioni con cui verrà presentato nelle prossime settimane: nera, blue e silver.

Come detto in precedenza questo nuovo Maze Alpha X si affiancherà all'attuale Alpha che abbiamo già visto da tempo nel catalogo dell'azienda. Lo smartphone presentato pochi mesi fa vede la presenza di un display da 6 pollici a risoluzione Full HD in una superficie di 16 x 8,25 centimetri con la scocca spessa 81 millimetri. Al suo interno troviamo un processore MediaTek Helio P25 octa-core da 2.5 GHz, 6 GB di RAM per la memoria di sistema e 64 GB di storage per l'archiviazione. La fotocamera posteriore si compone di due fotocamere con sensori e obiettivi dedicati: la principale è da 13 megapixel, la secondaria da 5. Piuttosto generosa la batteria non rimovibile con una capacità di 4.000 mAh.

In questo caso ricordiamo che il dispositivo subirà un forte sconto nella giornata dell'11 novembre per il Singles' Day per entrambe le versioni disponibili: