Maze Alpha X: ecco il nuovo smartphone dell'azienda cinese con display borderless 18:9

Dopo aver presentato il nuovo Maze Alpha, l'azienda cinese, è già a lavoro per la commercializzazione di una nuova versione del suo smartphone di punta, il Maze Alpha X, pronto a rinnovarsi soprattutto nel design e nelle dimensioni visto che il display si ridimensiona permettendo di ottenere minori cornici laterali e minore bordo inferiore che sono ora rispettivamente di soli 1.69 millimetri e di 1.35 millimetri. Vediamo insieme le specifiche tecniche del nuovo device.

Il nuovo Maze Alpha X sembra ereditare molto dal suo predecessore anche se in questo caso possiede un pannello da 6 pollici Full HD+ dalla risoluzione di 2160x1080 pixel con Gorilla Glass 5 con una percentuale di superficie di utilizzo pari a 89.6% e rifinitura 2.5D. A tutto questo si aggiunge un quantitativo di 6GB di RAM ed uno storage interno da 64 o 128GB di memoria LPDDR4X che dunque non daranno problemi di archiviazione.

A livello multimediale presente un comparto fotografico con sensori Sony che dovrebbero essere o da 16MP o da 12MP, le indiscrezioni in tal senso non sono ancora precise anche se sembra palese che gli scatti dovrebbero comunque essere importanti. Batteria da 4.000 mAh che grazie anche alla presenza del supporto alla ricarica rapida con la presenza della porta USB Type-C garantirà ottime performance. I dettagli poi indirizzano su di un sensore delle impronte digitali frontale ed un pannello posteriore in vetro con il Gorilla Glass 4 nelle colorazioni Nere, Blue o Grigio con un arrivo sul mercato per il prossimo mese di novembre.

Da non dimenticare anche il Maze Alpha che attualmente viene venduto ad un prezzo a partire da 175.95€ direttamente a questa pagina. Lo smartphone presentato pochi mesi fa vede la presenza di un display da 6 pollici a risoluzione Full HD in una superficie di 16 x 8,25 centimetri con la scocca spessa 81 millimetri. Al suo interno troviamo un processore MediaTek Helio P25 octa-core da 2.5 GHz, 6 GB di RAM per la memoria di sistema e 64 GB di storage per l'archiviazione. La fotocamera posteriore si compone di due fotocamere con sensori e obiettivi dedicati: la principale è da 13 megapixel, la secondaria da 5. Piuttosto generosa la batteria non rimovibile che, con una capacità di 4.000 mAh.