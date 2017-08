Maze Alpha, smartphone bezel-less disponibile in vendita scontato da 154,10 euro

Questa è la generazione degli smartphone con cornici ridotte e dei dispositivi "tri-bezel-less", ovvero privi di cornici su tre lati. A quest'ultima categoria appartiene l'interessante Maze Alpha, lo smartphone del debutto per il giovane produttore cinese. In uno spazio relativamente ridotto questo smartphone implementa un display da 6 pollici a risoluzione Full HD, che viene abbinato ad un prezzo di listino molto contenuto: fino al prossimo 8 settembre, inoltre, GearBest lo proporrà a 154,10 euro per la versione da 4 GB di RAM, 176,84 euro per quella da 6 GB.

Puoi comprare Maze Alpha a 154,10 euro cliccando qui per la versione da 4 GB di RAM, a 176,84 euro cliccando qui per quella da 6 GB di RAM

Maze Alpha integra, come abbiamo già specificato, un display da 6 pollici a risoluzione Full HD in una superficie di 16 x 8,25 centimetri con la scocca spessa 81 millimetri. Al suo interno troviamo un processore MediaTek Helio P25 octa-core da 2.5 GHz, 4 o 6 GB di RAM per la memoria di sistema e 64 GB di storage per l'archiviazione, espandibile fino ad un massimo di 128 GB via scheda di memoria micro SD da acquistare separatamente. Maze Alpha è un dispositivo dual-SIM, quindi può accomodare due SIM contemporaneamente in formato Nano.

La fotocamera posteriore si compone di due fotocamere con sensori e obiettivi dedicati: la principale è da 13 megapixel, la secondaria da 5. Grazie all'uso di questo particolare binomio il sistema garantisce diverse modalità di scatto elaborando i contenuti prodotti dai due moduli: non mancano effetti bokeh per lo sfondo, il supporto per applicazioni di realtà aumentata e la possibilità di migliorare la qualità di tutte le foto unendo i risultati di entrambi i moduli. Il dispositivo adotta anche una fotocamera frontale da 5 megapixel per selfie e videochiamate.

Piuttosto generosa la batteria non rimovibile che, con una capacità di 4.000 mAh, garantisce un'autonomia dichiarata di un giorno e più di uso normale del terminale. Alpha supporta la ricarica rapida e modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo delle componenti integrate, con la batteria che è stata progettata per rispondere agli standard di sicurezza internazionali. A concludere la lista delle specifiche il sensore d'impronte rapido disposto frontalmente, il supporto per la banda 800 MHz per le reti 4G LTE e Android 7.0 Nougat preinstallato.

Maze Alpha può essere un buon affare per chi vuole provare i nuovi design senza cornici senza spendere cifre da capogiro. Puoi comprarlo qui su GearBest, o qui per la versione da 6 GB di RAM.