Maze Alpha, lo smartphone senza cornici in pre-vendita a 160 Euro

Maze Alpha è lo smartphone senza cornici su tre lati con cui il giovane produttore di smartphone ha annunciato il suo debutto nel settore. Si tratta di un dispositivo con display da 6 pollici in uno spazio tutto sommato ridotto, nonché l'attuale top di gamma della compagnia. Il tutto proposto ad un prezzo di listino molto competitivo, con cui Maze vuole indubbiamente far parlare di sé: al momento in cui scriviamo il prezzo di pre-vendita è di 160,19 Euro e rimarrà tale fino al 30 giugno, con le prime spedizioni che partiranno verso tutto il mondo il 2 luglio.

Maze Alpha è uno smartphone che fa del design il suo punto di forza, soprattutto se consideriamo la fascia di prezzo a cui è proposto. Integra un display da 6 pollici a risoluzione Full HD coperto da uno strato di Gorilla Glass 4, mentre sotto la scocca c'è un processore MediaTek Helio P25 octa-core da 2.5 GHz. Il comparto memorie è formato da 4 GB di RAM per la memoria di sistema e 64 GB di storage per l'archiviazione, espandibile fino ad un massimo di 128 GB attraverso lo slot micro-SD integrato. Alpha può accomodare inoltre due SIM simultaneamente in formato Nano.

Lungo la scocca posteriore integra due fotocamere, con sensori e obiettivi dedicati: il modulo principale è da 13 megapixel, mentre quello secondario da 5 megapixel. In questo modo lo smartphone può garantire diverse modalità d'uso con effetti in post-poroduzione, una maggiore qualità nelle fotografie tradizionali e supporto per applicazioni di realtà aumentata. Nonostante il design privo di cornici lo smartphone implementa anche una fotocamera frontale, che sfrutta un sensore da 5 megapixel per i consueti selfie e le videochiamate.

Con una capacità di 4.000 mAh, la batteria di Maze Alpha può garantire un giorno e più di autonomia operativa. Lo smartphone supporta la ricarica rapida e anche una modalità Power Saving per centellinare la carica residua ed evitare spiacevoli inconvenienti nelle situazioni più delicate. La batteria è stata progettata per rispondere in maniera ottimale agli standard con cui vengono eseguiti i test internazionali sulla sicurezza, mentre il tasto Home sulla superficie frontale integra un sensore d'impronte che sblocca lo smartphone in 0,1 secondi.

Maze Alpha (maggiori dettagli sullo smartphone qui) può essere un buon affare per chi vuole provare i nuovi design senza cornici senza spendere cifre da capogiro.