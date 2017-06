Maze Alpha, in arrivo lo smartphone senza cornici a 200 dollari

Maze è un nuovo produttore di smartphone affacciato sul mercato con due modelli ben distinti: il primo è Maze Blade, dispositivo di fascia bassa con un buon rapporto qualità-prezzo, mentre il secondo è Alpha, smartphone che abbina specifiche tecniche e design bezel-less ad un prezzo estremamente basso. Blade è già disponibile in commercio, mentre per Alpha la fase di pre-sale verrà iniziata la prossima settimana ad un prezzo "intorno ai 200 dollari".

Maze Alpha utilizza un display con cornici ridotte su tre lati, mentre la parte inferiore è caratterizzata da un grosso inserto con tasto Home e sensore di impronte. Il pannello installato ha una diagonale da 6 pollici e supporta la risoluzione nativa Full HD (1920x1080 pixel). Adotta il SoC MediaTek Helio P25 con 8-core a 2,5GHz, abbinato ad una GPU ARM Mali T-880 MP2 da 900 MHz e diverse varianti per quanto riguarda il comparto memorie.

Il dispositivo verrà venduto con 4 o 6 GB di RAM LPDDR4X, mentre troveremo versioni da 64 e 128 GB. Ricercato anche il sistema fotografico principale, quello posteriore, che sfrutterà due moduli separati con sensori Sony da 13 e 5 megapixel per la realizzazione di scenografici effetti in post-produzione. La fotocamera frontale utilizza invece un sensore da 8 megapixel, per selfie estremamente definiti come vuole la moda del momento.

Maze Alpha utilizza un frame in metallo, laddove il vetro frontale è realizzato in Gorilla Glass 4. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria da ben 4.000 mAh, supportata da un connettore USB Type-C per la ricarica rapida (9V/2A) attraverso tecnologia MediaTek Pump Express. Il dispositivo verrà venduto con Android 7.0 Nougat e sarà fra i primi a rendere il design senza cornici di ultima concezione una feature anche per chi non è disposto a spendere troppo.

Maggiori informazioni su Maze Alpha sul sito ufficiale.