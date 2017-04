Maze Alpha: ecco le specifiche del nuovo smartphone senza cornici

Entrare adesso nel mercato senza idee dirompenti può non essere saggio. Quello degli smartphone è un settore ormai saturo di proposte e iniziative, con i top di gamma che sfoggiano caratteristiche esclusive e i device low-budget che vengono offerti a prezzi ormai davvero parecchio convenienti. Fra le ultime società ad affacciarsi nell'ambiente c'è Maze, che proporrà nel primo periodo due dispositivi differenti: Maze Blade per la fascia bassa, e Maze Alpha.

E di idee interessanti Maze Alpha sembra averne qualcuna, prima fra tutte il design privo di cornici che ci ricorda quello dell'avveniristico Xiaomi Mi Mix. Del nuovo smartphone siamo venuti a conoscenza di altre caratteristiche tecniche: sotto la scocca troveremo una CPU octa-core non meglio specificata, supportata da 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage. Sul fronte dell'hardware pochi compromessi, anche se non sappiamo se il SoC sarà Qualcomm o MediaTek.

Il display avrà una diagonale di 6 pollici, con una risoluzione massima supportata di 1920x1080 pixel, quindi una Full HD con un'elevata densità di pixel pari a 441 PPI. Sul fronte fotografico Maze sta finalizzando le fasi di progettazione di un doppio modulo posteriore con sensori entrambi da 13 megapixel. Se il sensore principale è già confermato, è in forse il sensore secondario che nel dispositivo finito potrebbe avere un computo di pixel leggermente inferiore.

Maze Alpha si baserà su Android 7.0 Nougat e l'hardware verrà alimentato da una batteria da 4.000 mAh. Fino ad oggi sembrava una sorta di concept impossibile e irrealizzabile da una società nascente, tuttavia pare che Alpha ci sarà davvero e c'è anche un'ipotetica finestra temporale per il lancio: ad oggi si parla di una possibile presentazione prevista per il mese di maggio ad un prezzo non ancora confermato. Maggiori informazioni arriveranno sul sito ufficiale di Maze.