Maxi sequestro smartphone e tablet Samsung a Vicenza, ma Samsung non ci sta

Samsung avrebbe violato un brevetto di proprietà della società Edico s.r.l. relativo ad una funzionalità software presente sui dispositivi di ultimissima generazione. Le autorità italiane hanno eseguito nella mattinata di mercoledì 26 perquisizioni in altrettanti punti vendita dislocati su tutta la provincia di Vicenza sequestrando, secondo i giornali locali, migliaia di dispositivi mobile della compagnia. Nella stessa giornata è arrivata la risposta di Samsung, che ha informato che si rivolgerà agli organi competenti per ottenere la "revoca immediata dei provvedimenti".

Il brevetto cui fa riferimento l'operazione Patent App della Guardia di Finanza riguarda un software che, una volta collegati cuffie o auricolari, propone una barra del volume di colore diverso in base all'impostazione del volume e alla sua pericolosità per l'udito dell'utente. Un brevetto il cui uso apparentemente illecito avrebbe arrecato danni ad Edico quantificabili in 10 milioni di euro in Italia, oltre 60 milioni a livello europeo. Sulla base di questa ipotesi le Autorità hanno predisposto il sequestro di 21 modelli del produttore coreano in diverse località della provincia.

Oltre che nel capoluogo, Vicenza, le perquisizioni sono state svolte nelle città di Torri di Quartesolo, Bassano del Grappa, Schio, Thiene, Arzignano, Montecchio Maggiore, Lonigo, Trissino, Cassola, San Giuseppe di Cassola, Ponte di Barbarano, Camisano, Malo e Piovene Rocchette, mentre l'indagine è stata coordinata dal dott. Hans Roderich Blattner, sostituto procuratore della Repubblica di Vicenza. Edico è una società italiana e detiene la proprietà intellettuale a livello europeo dal 2002, con la missione della GdF che è principalmente di tutelare il lavoro svolto dalle aziende dello Stivale.

È chiaro che potrebbe trattarsi di un tentativo di patent trolling, dove società di piccole dimensioni cercano di colpire concorrenti dai fatturati miliardari per costringerli a capitolare e guadagnare sulla base di brevetti opinabili. Samsung ha già inviato una nota in cui ha scritto che i "sequestri sono stati eseguiti su iniziativa di tale Edico s.r.l. (società che non svolge alcuna attività produttiva o distributiva nel settore) sulla base di una asserita violazione di un suo brevetto". La compagnia ha infine precisato che "si rivolgerà alle competenti autorità civili e penali per ottenere la revoca immediata di questi provvedimenti e il ristoro dei danni patrimoniali e di immagine".