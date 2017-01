Mai più chiavi perse con Pixie e la realtà aumentata

Esci di casa, arrivi alla macchina e ti accorgi di non avere in tasca le chiavi. Corri su per le scale, spalanchi la porta di casa e ti metti alla furiosa ricerca del posto recondito in cui possono essere finite le tue chiavi. Oggi diversi portachiavi Bluetooth promettono di coadiuvare in questa operazione, facendo 'suonare' le chiavi e aiutando nella ricerca. Si tratta però spesso di un gioco uditivo a 'fuoco, fuochino, acqua' che può aiutare, ma che non permette di andare a colpo sicuro nel posto dove si nascondono le agognate chiavi.

Tra i tag da attaccare a chiavi, portafogli, telefoni e latri oggetti di uso quotidiano Pixie punta a differenziarsi per la sua tecnologia, che mette la realtà aumentata al servizio della ricerca degli oggetti smarriti. Oltre alla connessione Bluetooth, infatti, le piastrine Pixie sono anche in grado di creare tra esse una sotto rete sulle frequenze dei 2,4GHz, su cui scambiarsi impulsi. In questo modo i diversi Pixei attaccati ai nostri oggetti possono effettuare una triangolazione dei segnali e permettere allo smartphone di ricavare la posizione di ognuno di essi in modo abbastanza preciso.

[HWUVIDEO="2235"]La realtà aumentata contro le chiavi perse: Pixie[/HWUVIDEO]

Sovrapponendo le posizioni stimate alle immagini riprese dalla fotocamera, tramite la realtà aumentata è possibile andare a colpo sicuro alla ricerca delle chiavi, con anche indicazioni chiare sulla distanza a cui l'oggetto si trova. Il produttore dichiara che sono sufficienti due Pixie a portata radio affinché la tecnologia funzioni: attaccandone una allo smartphone si dovrebbe essere sempre in grado di trovare chiavi, portafogli e altri oggetti in modo semplice e anche fuori casa.