Lusso sfrenato per il nuovo smartphone Vertu Constellation

Vertu è uno dei produttori di smartphone più distintivi quando si parla di modelli di lusso, modelli il cui prezzo di listino fa letteralmente morire dalla vergogna qualsiasi iPhone o qualsiasi Galaxy S che si rispetti. La compagnia non ha naturalmente abbandonato la sua tradizione con l'ultimo e nuovo modello della famiglia Constellation, che si rivolge ai viaggiatori attraverso il supporto per due SIM contemporaneamente. È la prima volta che la feature viene portata su uno smartphone Vertu.

Il nuovo Vertu Constellation è costruito a mano in Inghilterra e vanta un telaio in alluminio anodizzato rifinito con pelle vera lavorata in Italia. Un inserto in rubino che si trova su un lato dello smartphone funge da tasto dedicato per il servizio Concierge, in funzione 24 ore su 24, che offre assistenza esclusiva su eventuali acquisti, prenotazioni o per partecipare ad eventi esclusivi. Ma Constellation non è solo uno smartphone di lusso, come se ne vedevano alcuni anni fa.

Sotto la scocca troviamo infatti hardware all'altezza dei materiali con cui è costruito, facendo le dovute proporzioni. Il display ha una diagonale da 5,5 pollici e supporta la risoluzione WQHD (2560x1440 pixel con densità di 538 PPI) ed è costruito su tecnologia AMOLED. Il pannello viene coperto da una lastra di zaffiro di sesta generazione che dovrebbe garantire una resistenza ai graffi estremamente elevata, superiore a qualsiasi Gorilla Glass di Corning.

Il SoC integrato è un Qualcomm Snapdragon 820, che viene supportato da 4GB di RAM e 128GB di storage espandibile via micro-SD. Ad alimentare il tutto ci sarà una batteria da 3.220 mAh che andrà ricaricata attraverso il connettore USB Type-C o via wireless. Sul fronte audio troviamo due altoparlanti frontali e il supporto alla tecnologia Dolby Digital Plus ed è decisamente curato anche l'aspetto fotografico con un sensore da 12 megapixel, con singoli pixel grandi 1,55 µm.

Si tratta di un valore piuttosto elevato su smartphone, con la fotocamera di Vertu Constellation che dovrebbe offrire risultati decisamente interessanti anche in condizioni di luce poco accattivanti. Lo smartphone viene venduto con Android 6.0.1 Marshmallow e non abbiamo dati ufficiali a riguardo di un possibile arrivo di Nougat. Le chiamate verranno protette con crittografia utilizzando la tecnologia di Silent Circle, in modo rendere sicure le conversazioni audio effettuate col dispositivo.

Vertu Constellation verrà venduto nei negozi ufficiali della compagnia ad un prezzo ancora non definito. Ma vi avvisiamo, se volevate spendere meno di 5.000 Euro per l'acquisto del prossimo smartphone questo modello potrebbe non fare al caso vostro.