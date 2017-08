Lo smartphone RED olografico dal vivo in un primo video di Marques Brownlee

Uno smartphone di fascia alta con fotocamera da elevate qualità. E' la prerogativa della RED, l'azienda nota per la realizzazione delle videocamere cinematografiche, e che ha in serbo per il futuro il primo smartphone con uno schermo olografico. Il nuovo Hydrogen One era stato ufficialmente annunciato dall'azienda durante lo scorso mese di luglio tramite un comunicato stampa che delineava le specifiche tecniche più importanti dichiarando un'esperienza nuova tra i contenuti 2D e quelli 3D.

In questo caso il famoso YouTuber ha avuto la possibilità di toccare con mano e provare il prototipo definitivo del nuovo Hydrogen One mostrandolo nel video almeno per quanto concerne l'estetica che possederà. Il device è senza dubbio un prodotto unico nel suo genere e di certo non potrà piacere a tutti proprio a livello di design. Sì, perché il device possiede una scocca realizzata completamente in kevlar e metallo con delle particolari texture che possono quantificarlo come smartphone "rugged" ossia resistente ad urti, polvere e acqua. Interessante notare come i lati dello smartphone sia caratterizzati da incavature capaci di ospitare le dita delle mani dell'utente facilitandone la presa e dunque l'usabilità nel quotidiano.

A livello tecnico lo smartphone dovrebbe dare il meglio di sé nel campo fotografico con un doppio sensore al posteriore in rilievo oltre che per quanto concerne il display che ricordiamo ancora una volta dovrebbe permettere funzionalità oleografiche capaci di rendere tridimensionali i contenuti multimediali. Proprio da questo senso lo YouTuber è rimasto fortemente colpito proprio da questa novità rimanendo letteralmente senza parole. Non solo perché dal video è possibile osservare un connettore magnetico sul retro sulla falsa riga dei Motorola Moto serie Z e che permetterà di espandere il prodotto con futuri moduli realizzati ad hoc dall'azienda.

Da un primo sguardo al nuovo Hydrogen One sembra che RED faccia sul serio. Il telefono dovrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno ma le premesse sono già davvero interessanti e chissà che l'azienda non possa entrare di forza nel settore degli smartphone anche se chiaramente il prezzo da pagare sarà di oltre 1.000 dollari nella sua versione base. Ma è palese che se realmente lo smartphone possederà caratteristiche video superiori agli altri i professionisti del settore potrebbero optare proprio per questa scelta.