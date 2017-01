Lo smartphone pieghevole di Samsung arriverà entro la fine dell'anno

Secondo il Korea Herald Samsung presenterà ufficialmente il suo smartphone pieghevole nel Q3, ovvero nel corso della prossima estate. Il dispositivo viene per il momento identificato come Galaxy X e dovrebbe essere prodotto in volumi limitati, circa 100 mila esemplari.

Samsung è ufficialmente al lavoro sulle tecnologie di display flessibili ormai da diversi anni, come abbiamo già visto in passato. Definiti smartlet, questi dispositivi si potranno ripiegare su sé stessi come se fossero un libro: quando ripiegato su di sé lo smartlet offre una superficie interattiva da 5 pollici, ma quando viene aperto la diagonale del display si espande sino a raggiungere quella tipica di un tablet con una superficie interattiva di 7 pollici.

Samsung non è l'unico produttore in procinto di presentare ufficialmente la nuova tipologia di dispositivi pieghevoli: anche LG, secondo la fonte, presenterà le proprie soluzioni entro la fine dell'anno.

Secondo la fonte riportata dal Korea Herald, Samsung ha già prodotto un primo prototipo facendo riferimento al brevetto del Galaxy X. Tuttavia, ha riscontrato alcuni limiti nell'esperienza d'uso legati al fatto che solo quando aperto il dispositivo poteva essere adeguatamente utilizzato. Per questo motivo alcuni tester avrebbero trovato la nuova soluzione di Samsung ingombrante.

Il colosso coreano non può fallire ulteriormente dopo la debacle legata al Note7 e dopo essere stato tirato in mezzo relativamente ad alcuni scandali che hanno coinvolto la politica coreana. La divisione mobile, per questi motivi, subirà forti cambiamenti e una ristrutturazione importante per quanto riguarda l'organigramma delle cariche dirigenziali.

Anche LG riuscirebbe a produrre più di 100 mila dispositivi pieghevoli entro la fine dell'anno. Secondo le ricostruzioni la sua tecnologia sarebbe in sviluppo da due o tre anni e sarebbe giunta a uno stadio più avanzato rispetto a quella di Samsung.