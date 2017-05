Lo smartphone fa anche il caffè grazie al nuovo case di Mokase

Quando un qualsiasi dispositivo informatico ha così tante funzioni da essere quasi esagerato viene ormai spontaneo chiedersi se fa anche il caffè. Ed è stata proprio questa la domanda che si è posto il team alla base di Mokase, la prima cover per smartphone con una macchinetta integrata pronta a preparare un espresso al volo in ogni momento. Mokase è attualmente in fase embrionale e fa parte di una campagna Kickstarter che terminerà fra oltre 40 giorni.

Così viene spiegata su Kickstarter: Mokase è la prima cover multi-utility che eroga caffè espresso quando e dove vuoi, con un semplice sistema di cialde monouso che rende unico il tuo smartphone. Come si legge sulla pagina della campagna l'idea è brevettata, e la custodia adotta soluzioni tecniche di alto livello con materiali ricercati per contenere una vera e propria macchinetta del caffè in uno spessore inferiore al centimetro, pari per l'esattezza a 0,7cm.

Non è un caso che il gruppo alla base della custodia che fa il caffè sia di Napoli, patria in cui l'espresso non è una bevanda ma una vera e propria istituzione. Non ci possiamo soffermare sulla qualità del caffè di Mokase visto che parliamo ancora di un prototipo: la custodia viene caricata con cialde monouso riempite di caffè liquido, che viene riscaldato da un tubicino in alluminio in meno di 8 secondi prima di essere offerto all'utente tramite un'app da installare sullo smartphone.

Il caffè, offerto in tre aromi differenti, può essere versato all'interno di una tazzina proprietaria che grazie ad un sistema richiudibile può occupare pochissimo spazio e può essere agganciata al portachiavi. La custodia, infine, contiene anche una batteria litio-metallo che garantisce il funzionamento di tutto il meccanismo interno e della scheda di controllo con USB integrata, per riuscire a riscaldare il caffè già liquido presente all'interno della capsula.

Se la campagna Kickstarter andrà in porto verranno prodotte circa 11.500 Mokase al mese, con le prime consegne che avverranno nei primi dieci giorni di settembre. Il progetto è "in una fase molto avanzata", scrive il team, tuttavia è necessario il supporto degli utenti per raggiungere la cifra necessaria per portarlo a compimento. Il traguardo è di 75.000 Euro, e c'è ancora tutto il tempo possibile per far divenire realtà il sogno della custodia che fa anche il caffè.

Il prodotto sarà reso disponibile per diversi smartphone, fra cui gli ultimi iPhone, Galaxy S, Huawei serie P e LG G5. Maggiori dettagli su Kickstarter.