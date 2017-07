Lo smartphone ci fa diventare come gli 80enni. Ecco come è cambiato il modo di camminare

I giovani di oggi camminano come ottantenni e questo a causa degli smartphone. E' quanto emerge da una ricerca della Anglia Ruskin University di Cambridge che ha cercato di capire quali fossero le conseguenze dell'uso smodato degli smartphone sopratutto quando gli stessi vengono utilizzati durante le camminate. In questo caso la ricerca ha constatato che sono sempre maggiori le problematiche alle spalle e al collo dichiarate dagli utenti e che le stesse sono aumentate durante gli ultimi tempi proprio a causa dell'uso smodato degli smartphone.

La ricerca è stata realizzata installando diversi sensori nelle giovani "cavie" permettendo così di studiare i comportamenti degli stessi durante l'arco di tutta la giornata e dunque anche e soprattutto mentre gli stessi passeggiavano con lo smartphone in mano leggendo un messaggio o rispondendone a qualcun altro. In questo caso, con l'uso dello smartphone, gli stessi utenti camminavano come gli ottantenni ossia con un passo decisamente rallentato e con una concentrazione sulla strada ben inferiore rispetto al normale.

Osservando i dati della ricerca si può capire come utilizzare uno smartphone per scrivere un messaggio durante una camminata causa una continua necessità di guardare il display che risulta essere addirittura il 46% in più rispetto alla lettura di un messaggio ricevuto. Oltretutto scrivere un messaggio durante una camminata fa rallentare la stessa addirittura del 118% rispetto alla velocità tradizionale senza scrivere o osservare lo smartphone. Non solo perché la ricerca mette in luce anche la riduzione di velocità del passo del 38% dovuto alla ricezione di una chiamata telefonica.

Oltretutto, come rilevato anche da alcuni ricercatori della Mayo Clinic e del Cedars Sinai Medical Centre di Los Angeles: i dispositivi elettronici quali smartphone o tablet provocano seri danni alla salute dei più giovani, che sono ancora in una fase di crescita. Danni sopratutto alla postura e quindi alle spalle ma anche al collo, alla colonna vertebrale come anche al dito pollice. Sì, perché l'uso eccessivo del telefono cellulare negli ultimi anni ha introdotto una nuova malattia, la sindrome del pollice da smartphone, caratterizzata da dolori importanti al dito proprio a causa del continuo uso del pollici sul display del telefono.